Mondiali, nuovo incubo Italia: i Campioni d’Europa non saranno a Qatar2022, Macedonia del Nord in finale playoff

Palermo. Ore 22:41, l’incubo si ripete. Un gol di Trajkovski al 93’ dopo una partita praticamente nulla da parte della Macedonia del Nord zittisce il Renzo Barbera, l’Italia è fuori da un’edizione dei Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Non era mai successo nella storia, un nuovo momento oscuro per il movimento calcistico nazionale da cui però, adesso, uscire sarà davvero difficilissimo. La formula magica di Mancini ha smesso di essere efficace successivamente all’entusiasmante vittoria dell’Europeo andando incontro ad una nuova disfatta, una sconfitta quella di stasera che oltretutto, per come è arrivata, apre a discussioni sull’approccio e sul modo di fare degli azzurri scesi in campo.

Occasioni banali sprecate, tanta presunzione e poca sostanza: l’Italia si è laureata regina d’Europa in modo ben diverso, quel gruppo magnifico capace di far innamorare milioni di italiani sembrerebbe ormai essere spazzato via. Purtroppo ancora una volta, come durante l’Inter regno di Ventura, le avvisaglie di una squadra in difficoltà sono state troppo sottovalutate o minimizzate, un rilassamento generale che ha appunto portato verso il triste epilogo maturato questa sera.

Sicuramente ci sarà tempo e modo di analizzare il motivo per cui ad ogni exploit della nostra nazionale segua poi una caduta fragorosa, ma dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Macedonia del Nord la vera domanda sembrerebbe essere: come fare per rialzarsi?

Parlare di cambio di mentalità soprattutto a livello di club apparerebbe come troppo scontato, ma non farlo potrebbe affossare definitivamente il nostro movimento. Nel frattempo probabilmente si proseguirà con i soliti noti, che purtroppo non potranno nemmeno tentare di giocarsi un Mondiale che, da sogno, si è trasformato in un vero e proprio tabù.