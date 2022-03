Mister Siri irrompe in diretta e incorona Girgenti: “Il Savona vincerebbe il campionato con lui”

Seppur costretto a giocare il nove uomini, lo Speranza ha ottenuto un punto importate con il San Cipriano. Il pareggio per 1 a 1 (la cronaca qui) consente ai rossoverdi di mantenere il quinto posto in classifica, a pari punti con la Vadese, e di alimentare concrete speranze play off.

Così mister Davide Girgenti a fine partita: “C’è grande rammarico per il primo tempo: abbiamo sbagliato un rigore, ci è stato annullato un goal e ne abbiamo fallito uno molto semplice. Sarebbe stato giusto finire con almeno due goal di scarto. Tipo di punteggio che ci avrebbe fatto disputare un secondo tempo diverso”.

“Nella ripresa, dopo la nostra espulsione è cambiata la partita. Era una gara difficile contro una bella squadra e ben allenata”, prosegue Girgenti, prima della simpatica invasione di campo di mister Siri del San Cipriano: “Qui c’è un grande allenatore – afferma rivolgendosi al tecnico rossoverde – con lui il Savona vincerebbe il campionato. Lo dico senza problemi con nessuno”.

Riprende Girgenti: “Nel secondo tempo la gara si è riscaldata e sono venuti fuori i nostri limiti: abbiamo smesso di giocare e preso cartellini che non avremmo dovuto prendere. Siamo rimasti in nove. Vero, abbiamo tenuto botta ma non avremmo dovuto terminare così una gara che avremmo potuto vincere nel primo tempo”.

La Vadese ha agganciato i rossoverdi in classifica: “I play off per noi sarebbero come vincere il campionato – conclude Girgenti – con il punto di oggi abbiamo fatto tre punti in più dell’andata. Se arriviamo agli spareggi promozione faremo festa, altrimenti cercheremo di migliorare”.