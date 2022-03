“M’illumino di meno”, risparmio energetico a Ceriale: proseguono gli interventi per impianti a Led

Ceriale. Il Comune di Ceriale ha aderito a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare la situazione ambientale.

L’invito di M’illumino di Meno 2022 è stato: SPEGNERE, PEDALARE, RINVERDIRE E MIGLIORARE!

Tra le proposte comunali messe in atto: lettura del Decalogo del risparmio energetico di Caterpillar; spegnimento delle luci, dell’insegna del negozio e di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, per più ore possibili nell’arco della giornata; un’ora a lume di candela” a casa; tutti in sella alla bicicletta per utilizzare il più possibile le due ruote.

Nel merito delle iniziative dell’amministrazione comunale: spegnimento delle luci di ingresso ed illuminazione facciata del Palazzo Comunale e di tutti gli Uffici Comunali distaccati per tutta la giornata; spegnimento delle luci della Fontana presente sulla rotatoria, all’altezza dell’intersezione tra via Aurelia-via Romana-via S. Rocco, per tutta la giornata; sostituzione di impianti di illuminazione pubblica a mercurio e sodio con LED in via Pietrafraccia, in via Ville, in via Vecchia di Peagna ed in un tratto della via Aurelia.

Proprio sul fronte del risparmio energetico il Comune cerialese sta, appunto, proseguendo gli interventi per nuovi impianti pubblici a Led nell’ambito del piano che era stato elaborato e approvato dalla giunta comunale.