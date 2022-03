Millesimo, al via il restyling di via Mameli. Il sindaco: “Riqualificazione di un’area molto frequentata”

Millesimo. Sono iniziati i lavori di riqualificazione di tutto il tratto iniziale di Via Mameli, la strada che porta verso il Campo Sportivo.

“Sono lavori che riguardano un’area di grande frequentazione per i cittadini di Millesimo e di tutto il territorio Valbormidese – commenta il sindaco Aldo Picalli – E’ anche arteria di collegamento con i Comuni limitrofi di Cengio e Roccavignale”.

“La zona è anche la sede della viabilità, di automezzi e autoarticolati, che collega il casello Autostradale alla zona Industriale: la nuova sede stradale verrà allargata e sarà fiancheggiata da nuovi parcheggi. Questo nuovo intervento – spiega il sindaco – si inserisce in un progetto di riqualificazione anche alla luce di interventi che si erano resi necessari per le alberature che erano diventate problematiche per le malattie all’interno del tronco, per la loro dimensione che creavano problemi di sicurezza con distacchi di ramificazioni durante condizioni meteorologiche avverse ed anche al passaggio degli autoarticolati”

Saranno piantumate 80 nuove piante e la maggior parte a vocazione tartufigena. “Sarà quindi un intervento – sottolinea il primo cittadino – che, in collaborazione con i nostro Tartufai e Tartuficultori Liguri, validerà sempre di più il nostro territorio per confermare ‘Millesimo città del Tartufo'”.

Il progetto prevede: una pista pedonale/ciclabile ridefinita, nuove aree giochi, nuova area canina, nuovi marciapiedi e parcheggi lungostrada, nuova asfaltatura e nuova cartellonistica, nuova illuminazione e fontanelle acqua, siepi, aree verdi ed inerbimenti con nuove zone relax con panchine e tavoli, una nuova area verde “da godere a tutte le ore, per tutte le età, in armonia con la natura ed in sicurezza”, ha concluso il sindaco.