Milano-Sanremo, l’elenco dei partecipanti: 24 squadre presenti, 166 corridori al via

Savona. Si correrà domani, sabato 19 marzo, l’edizione numero 113 della Milano-Sanremo. La prima classica monumento della stagione torna a riproporre il percorso tradizionale con passo del Turchino, i capi Mele, Cervo e Berta, la salita di Costarainera fino a Cipressa ed il Poggio, prima del tradizionale arrivo in via Roma.

La grande novità sarà la partenza dallo storico velodromo milanese Maspes-Vigorelli, dove sarà dato il via ufficioso alle ore 9,50. Poi, dopo 9,8 chilometri di trasferimento, il “chilometro 0” con la partenza vera e propria, come da tradizione in via della Chiesa Rossa, alle ore 10. I chilometri di gara saranno 293. L’arrivo a Sanremo è previsto tra le 17 e le 17,30.

Saranno 166 i partecipanti, in rappresentanza di 24 squadre. I favoriti, secondo i pronostici, sono nell’ordine Van Aert (vincitore nel 2020), Pogacar, Pedersen, Van Der Poel, Kragh Andersen, Pidcock, Ganna, Philipsen, Laporte, Jakobsen, Matthews, Roglic. Ma, come sempre, la lunghezza del percorso e le caratteristiche della gara la rendono imprevedibile ed aperta a possibili outsiders.

I plurivincitori della corsa sono Eddy Merckx con 7 vittorie; Costante Girardengo con 6; Gino Bartali e Erik Zabel con 4; Fausto Coppi, Roger De Vlaeminck e Óscar Freire con 3 successi; Gaetano Belloni, Alfredo Binda, Giuseppe Olmo, Miguel Poblet, Laurent Fignon e Loretto Petrucci con 2.

Lo scorso anno si impose Jasper Stuyven, quest’anno assente a causa di un’influenza. Sono numerose le cancellazioni, anche eccellenti, che si sono registrate negli ultimi giorni ed hanno cambiato il volto delle squadre poco prima della vigilia.

Vediamo gli iscritti, suddivisi per squadra e col rispettivo numero di dorsale.

TREK – SEGAFREDO

1 PEDERSEN Mads DEN

2 BRAMBILLA Gianluca ITA

3 GALLOPIN Tony FRA

4 KIRSCH Alex LUX

5 MOSCA Jacopo ITA

6 PELLAUD Simon SUI

7 SKUJINS Toms LAT

D.S. DE JONGH Steven

D.S. BAFFI Adriano

AG2R CITROEN TEAM

11 VAN AVERMAET Greg BEL

12 COSNEFROY Benoit FRA

13 JUNGELS Bob LUX

14 CHEREL Mikael FRA

15 VAN HOECKE Gijs BEL

16 VENDRAME Andrea ITA

17 WARBASSE Lawrence USA

D.S. JANNEL Didier

D.S. KASPUTIS Artura

ALPECIN-FENIX

21 VAN DER POEL Mathieu NED

22 DILLIER Silvan SUI

23 GOGL Michael AUT

24 OLDANI Stefano ITA

25 PHILIPSEN Jasper BEL

26 SBARAGLI Kristian ITA

27 STANNARD Robert AUS

D.S. LEYSEN Bart

D.S. ROODHOOFT Christophe

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

31 MOSCON Gianni ITA

32 BOARO Manuele ITA

33 FELLINE Fabio ITA

34 BASSO Leonardo ITA

35 GIDICH Yevgeniy KAZ

36 MARTINELLI Davide ITA

37 ZAKHAROV Artyom KAZ

D.S. ZANINI Stefano

D.S. MANZONI Mario

BAHRAIN VICTORIOUS

41 BAUHAUS Phil GER

42 CARUSO Damiano ITA

43 MILAN Jonathan ITA

44 MOHORIC Matej SLO

45 SÜTTERLIN Jasha GER

46 TRATNIK Jan SLO

47 ARASHIRO Yukiya JPN

D.S. PELLIZOTTI Franco

D.S. VOLPI Alberto

BARDIANI CSF FAIZANÉ

51 MODOLO Sacha ITA

52 COVILI Luca ITA

53 FIORELLI Filippo ITA

54 GABBURO Davide ITA

55 EL GOUZI Omar ITA

56 TONELLI Alessandro ITA

57 ZANA Filippo ITA

D.S. REVERBERI Roberto

D.S. DONATI Alessandro

BORA – HANSGROHE

62 ALEOTTI Giovanni ITA

63 BENEDETTI Cesare POL

64 HALLER Marco AUT

65 MULLEN Ryan IRL

66 SCHELLING Ide NED

67 VAN POPPEL Danny NED

D.S. GASPAROTTO Enrico

D.S. PÖMER Christian

COFIDIS

71 COQUARD Bryan FRA

72 CIMOLAI Davide ITA

73 CONSONNI Simone ITA

74 GESCHKE Simon GER

75 PERICHON Pierre Luc FRA

76 SAJNOK Szymon POL

77 VILLELLA Davide ITA

D.S. DAMIANI Roberto

D.S. FERNANDEZ BUSTINZA Bingen

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI

81 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL

82 GROSU Eduard-Michael ROU

83 MARENGO Umberto ITA

84 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL

85 TAGLIANI Filippo ITA

86 ZARDINI Edoardo ITA

87 ZURITA Ricardo ESP

D.S. ELLENA Giovanni

D.S. CHEULA Gian Paolo

EF EDUCATION – EASYPOST

91 BETTIOL Alberto ITA

92 DOULL Owain GBR

93 HUNDAHL Michael Valgren DEN

94 RUTSCH Jonas GER

95 SCULLY Tom NZL

96 SHAW James GBR

97 VAN DEN BERG Julius NED

D.S. BRESCHEL Matti

D.S. VAN GARDEREN Tejay

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

101 ALBANESE Vincenzo ITA

102 BAIS Davide ITA

103 GAVAZZI Francesco ITA

104 MAESTRI Mirco ITA

105 RIVI Samuele ITA

106 ROSA Diego ITA

107 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo ESP

D.S. ZANATTA Stefano

D.S. HERNANDEZ Jesus

GROUPAMA – FDJ

111 DEMARE Arnaud FRA

112 GENIETS Kévin LUX

113 PACHER Quentin FRA

114 KONOVALOVAS Ignatas LTU

115 ROUX Anthony FRA

116 SCOTSON Miles AUS

117 DAVY Clément FRA

D.S. JOLY Sebastien

INEOS GRENADIERS

121 KWIATKOWSKI Michal POL

122 GANNA Filippo ITA

123 HAYTER Ethan GBR

124 PIDCOCK Thomas GBR

125 ROWE Luke GBR

126 SWIFT Ben GBR

127 VIVIANI Elia ITA

D.S. RASCH Ole Gabriel

D.S. TOSATTO Matteo

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

131 KRISTOFF Alexander NOR

132 GIRMAY Biniam ERI

133 PASQUALON Andrea ITA

134 ROTA Lorenzo ITA

135 TAARAMÄE Rein EST

136 VLIEGEN Loïc BEL

137 PETILLI Simone ITA

D.S. PIVA Valerio

D.S. TAMOURIDIS Ioannis

ISRAEL – PREMIER TECH

141 NIZZOLO Giacomo ITA

142 BRÄNDLE Matthias AUT

143 CATAFORD Alexander CAN

144 DOWSETT Alex GBR

145 GOLDSTEIN Omer ISR

146 NEILANDS Krists LAT

147 ZABEL Rick GER

D.S. SØRENSEN Nicki

D.S. COZZI Claudio

JUMBO-VISMA

151 VAN AERT Wout BEL

152 AFFINI Edoardo ITA

153 LAPORTE Christophe FRA

154 ROGLIC Primož SLO

155 VAN DER SANDE Tosh BEL

156 VAN EMDEN Jos NED

157 VAN HOOYDONCK Nathan BEL

D.S. VAN DONGEN Arthur

D.S. NIERMANN Grischa Jan

LOTTO SOUDAL

162 CONCA Filippo ITA

163 FRISON Frederik BEL

164 GILBERT Philippe BEL

165 KLUGE Roger GER

166 VAN GILS Maxim BEL

167 VERMEERSCH Florian BEL

D.S. DAVIS Allan

D.S. AERTS Mario

MOVISTAR TEAM

171 ARANBURU DEBA Alex ESP

172 BARTA William USA

173 ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo ESP

174 GARCIA CORTINA Ivan ESP

175 GONZÁLEZ RIVERA Abner PUR

176 KANTER Max GER

177 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo ESP

D.S. SCIANDRI Maximilian

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

181 JAKOBSEN Fabio NED

182 BAGIOLI Andrea ITA

183 CAVAGNA Rémi FRA

184 CATTANEO Mattia ITA

185 HONORÉ Mikkel DEN

186 SENECHAL Florian FRA

187 ŠTYBAR Zdenek CZE

D.S. BRAMATI Davide

D.S. PEETERS Wilfried

TEAM ARKEA – SAMSIC

191 BOUHANNI Nacer FRA

192 BOUET Maxime FRA

193 HARDY Romain FRA

194 LEDANOIS Kevin FRA

195 PICHON Laurent FRA

196 RUSSO Clément FRA

197 SWIFT Connor GBR

D.S. HINAULT Sebastien

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

201 MATTHEWS Michael AUS

202 CRADDOCK G Lawson USA

203 DURBRIDGE Luke AUS

204 EDMONDSON Alexander AUS

205 KONYCHEV Alexander ITA

206 MEYER Cameron AUS

207 MEZGEC Luka SLO

D.S. WHITE Matthew

D.S. BATES Gene

TEAM DSM

211 HAMILTON Christopher AUS

212 COMBAUD Romain FRA

213 KRAGH ANDERSEN Søren DEN

214 LEKNESSUND Andreas NOR

215 NIEUWENHUIS Joris NED

216 TUSVELD Martijn NED

217 VERMAERKE Kevin USA

D.S. WINSTON Matthew

TOTALENERGIES

221 SAGAN Peter SVK

222 BOASSON-HAGEN Edvald NOR

223 BODNAR Maciej POL

224 BONIFAZIO Niccolò ITA

225 OSS Daniel ITA

226 SIMON Julien FRA

227 TURGIS Anthony FRA

D.S. LEBRETON Lylian

D.S. VALACH Jan

UAE TEAM EMIRATES

231 POGACAR Tadej SLO

232 COVI Alessandro ITA

233 FORMOLO Davide ITA

234 GIBBONS Ryan RSA

235 POLANC Jan SLO

236 TROIA Oliviero ITA

237 ULISSI Diego ITA

D.S. HAUPTMAN Andrej

D.S. MARZANO Marco

L’Italia è la nazione più rappresentata con 50 ciclisti. Seguono Francia (21), Belgio (11), Paesi Bassi (8), Regno Unito (8), Australia (7), Germania (7), Slovenia (6), Spagna (6), Stati Uniti (4), Danimarca (4), Polonia (4), Lussemburgo (3), Austria (3), Norvegia (3), Kazakistan (2), Colombia (2), Svizzera (2), Lettonia (2), Romania (1), Lituania (1), Eritrea (1), Nuova Zelanda (1), Canada (1), Sudafrica (1), Slovacchia (1), Irlanda (1), Giappone (1), Repubblica Ceca (1), Porto Rico (1), Israele (1).