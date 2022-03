Meteo, torna la pioggia sulla Liguria: attenuazione dei fenomeni in serata

Liguria. Un sistema depressionario si muove dalle Baleari verso il Mar Ligure portando la pioggia anche sulla nostra regione.

Secondo i meteorologi di Limet già dalle prime ore del mattino la pioggia cadrà su gran parte della regione. Le precipitazioni saranno in generale deboli o moderate, mentre saranno più intense e persistenti tra il Genovese occidentale e il Savonese di Ponente. Nel corso del pomeriggio la pioggia si concentrerà maggiormente sul centro-levante, in particolar modo da Portofino verso lo Spezzino e relativi entroterra. Più a ponente sono attese precipitazioni al più deboli. In serata ci aspettiamo una generale attenuazione dei fenomeni a ponente, mentre insisteranno ancora sul Levante della regione.

I venti saranno al mattino tesi da sud-est; rinforzi sull’Appennino centrale (Marino); al pomeriggio saranno ancora tesi ma ci aspettiamo una rotazione delle correnti da nord in particolare tra Savonese e Genovese. Venti più deboli altrove.