Meteo, sulla Liguria nuvole e vento e qualche possibile piovasco

Liguria. Aria fredda di matrice continentale in arrivo da est determinerà un generale aumento della nuvolosità sulla nostra regione con qualche possibile pioggia. Temperature in calo: Ventilazione fino a tesa dai quadranti settentrionali sul centro-ponente.

Per oggi, sabato 12 marzo, i meteorologi di Limet prevedono su tutta la regione cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Nubi più compatte sul settore centro-occidentale dove in mattinata non si esclude qualche debole pioggia sulle coste del ponente e qualche fiocco di neve nel rispettivo entroterra sopra i 400-500 metri; tempo in genere asciutto a levante con qualche schiarita sullo spezzino. Nel pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni a parte qualche nevicata sulle Alpi Liguri.

I venti saranno moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli orientali a levante. Il mare poco mosso a levante, mosso altrove con moto ondoso in aumento fino a molto mosso al largo del ponente. Temperature in diminuzione: sulla costa minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra -6 e 0 gradi, massime tra 2 e 8 gradi.

Domenica 13 marzo avremo molte nubi ovunque con qualche schiarita a levante al mattino. Nel pomeriggio ulteriore infittimento della copertura nuvolosa con tendenza a qualche pioggia tra imperiese e savonese costiero ed a qualche nevicata nel rispettivo entroterra sopra i 600-700 metri.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali a ponente; moderati o tesi sul settore centrale, più deboli a levante. Mare stirato o mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo. Temperature in ulteriore diminuzione.

Lunedì 14 marzo cielo molto nuvoloso con deboli piogge sparse. Qualche nevicata nelle zone interne sopra i 700-800 metri.

Ventilazione tesa da nord, temperature stazionarie, inferiori alla media del periodo.