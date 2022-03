Liguria. Circolazione depressionaria isolata sul comparto iberico-marocchino si contrappone ad una struttura di alta pressione estesa dal nord Africa a tutta la penisola italiana, veicolando su queste aree correnti molto miti in quota. Per la Liguria tempo nel complesso asciutto, ma cieli spesso nuvolosi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi martedì 15 marzo avremo tempo inizialmente molto nuvoloso o coperto ovunque, prime aperture nel corso della mattinata su estremo ponente in graduale estensione a levante; pomeriggio in gran parte soleggiato sull’arco ligure, salvo addensamenti residui a ridosso dell’Appennino orientale.

Vento settentrionale teso/forte su Capo Mele, rinforzi ulteriori da nod-est su Riviera dei Fiori durante il pomeriggio. Da est-sud-est forti sul Ligure centrale, rinforzi a burrasca verso Capo Corso. Mare tra mosso e molto mosso per onda da sud-est sul settore centrale ed orientale; da molto mosso ad agitato su estremo ponente, ligure ovest largo. Temperature minime e massime in recupero, specie sulla costa: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 10 e 14 gradi.

Mercoledì 16 marzo avremo addensamenti su Golfo di Genova e medio ponente, più soleggiato altrove; in giornata transito di velature e nubi medio-alte da ponente a levante.

Vento ciclonico moderato/teso, rinforzi al largo ed a ovest di Capo Mele. Mare generalmente molto mosso. Temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 17 marzo nuvolosità in aumento nel corso della giornata, non si escludono deboli precipitazioni lungo la catena appenninica. Più fresco in quota. Forte tramontana a ponente, rinforzi a burrasca nelle aree soggette e sul settore ovest al largo.