Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 4 marzo, tra la notte ed il primo mattino si registrerà una nuvolosità diffusa con possibili pioviggini o deboli piovaschi sparsi. Nel corso della mattinata rapido esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite, specie lungo la costa. Nel pomeriggio ed in serata possibile formazione di rovesci sulle Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale, non si escludono degli sconfinamenti lungo la fascia costiera sottostante. Alternanza tra sole ed annuvolamenti altrove.

Per quanto riguarda i venti, prima dell’alba deboli dai quadranti meridionali, in mattinata temporanea rotazione ad est/nord-est con intensità fino a moderata. Nel pomeriggio si disporranno nuovamente da sud. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

Per quanto riguarda le temperature, infine, le minime saranno stazionarie, mentre le massime stabili od in lieve aumento. Costa: min +6/10°C, max +11/16°C Interno: min -4/+5°C, max +6/13°C.