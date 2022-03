Liguria. Correnti più umide in un contesto moderatamente freddo interesseranno la nostra regione. Ad attenderci in questa giornata di domenica molte nubi, qualche debole precipitazione e fiocchi di neve nell’entroterra.

La ventilazione sarà fino a forte dai quadranti settentrionali sul settore costiero centro-occidentale. In serata quota neve in calo fino a 500 metri sui versanti padani centro-occidentali.

In particolare, al mattino è prevista nuvolosità diffusa sul centro-ponente, che risulterà più compatta sulle Alpi Liguri dove non si escludono fiocchi di neve oltre i 900/1000 metri. A levante nubi sparse alternate a schiarite. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità sarà in ulteriore aumento sull’intera regione, con precipitazioni deboli o al più moderate che interesseranno il centro-ponente dal tardo pomeriggio/sera; dalla tarda serata pioviggini o deboli piovaschi in graduale estensione al levante.

I venti saranno moderati con rinforzi fino a forti da nord/nord-est sul settore costiero centro-occidentale, deboli o moderati da est/sud-est a levante. Il mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Le temperature sono in lieve calo: sulla costa le minime si aggirano tra i 4 e 9°C, le massime tra i 9 e i 14 °C, sull’interno minime tra -6 e +3°C e massime tra 3 e 10°C.

La giornata di domani, lunedì 14 marzo, vedrà altre piogge e altra neve: al mattino molte nubi con deboli precipitazioni sparse, quota neve oltre i 500/700 metri nelle zone interne del ponente ed oltre i 900/1100 metri a levante. Nel corso del pomeriggio concentrazione dei fenomeni nell’entroterra del centro-ponente con quota neve in rialzo fino a 1000/1200 metri. Lungo la costa poche precipitazioni che tenderanno a esaurirsi con il passare delle ore, in serata qualche schiarita interesserà il levante.