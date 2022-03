Liguria. Buona parte dell’Europa rimane sotto l’egemonia dell’alta pressione, ne consegue la prosecuzione di un clima secco con una circolazione via via sempre più mite.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 22 marzo avremo cielo sereno, atmosfera tersa e asciutta.

Venti fino al mattino nord-est ancora forte a ovest di Capo Mele, settore di ponente al largo; teso con qualche rinforzo sui crinali appenninici esposti. Nel corso della giornata si dispone a brezza, più vivace agli estremi della regione. Mare da mosso a molto mosso il settore centrale e occidentale al largo; mosso altrove, stirato/poco mosso lungo la Riviera di Levante. Temperature minime in calo a fondovalle e sulla sul centro-levante costiero; in ripresa le massime un po’ ovunque: sulla costa minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 15 e 17 gradi; all’interno minime tra -7 e 2 gradi, massime tra 10 e 15 gradi.

Mercoledì 23 marzo tempo in prevalenza sereno, salvo leggere velature sull’estremo ponente nella seconda parte della giornata.

Venti settentrionali nottetempo, rinforzi come da avviso, brezze dominanti in giornata; raffiche di tramontana ancora attive sul ponente, specialmente durante la notte ed al primo mattino. Mare mosso o localmente molto mosso il settore ovest al largo; poco mosso altrove. Temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 24 marzo un’altra giornata tipicamente primaverile, velature di passaggio, ma tempo nel complesso soleggiato e mite durante le ore centrali della giornata; aumenta l’umidità nei bassi strati.