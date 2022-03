Messa in sicurezza argine Lungocenta, Tomatis (FdI): “Lavori fatti a metà che spettano alla Regione”

Albenga. “Alcune porzioni dell’argine sinistro del Lungocenta Croce Bianca che due anni fa erano cedute durante le forti precipitazioni. I lavori di somma urgenza sono stati anticipati grazie alle risorse messe in campo dal Comune e quindi dai cittadini di Albenga. A tutt’oggi la Regione, ha una competenza diretta su questo genere di emergenza, non ha ancora destinato tutte le risorse economiche per coprire quella utilizzata dall’ente comunale. Il Comune ha dunque provveduto ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza e possiamo dire di aver scampato il pericolo. L’argine difficilmente, infatti, subirà cedimenti come è successo due anni fa». Lo ricorda Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

Tomatis rileva un’altra situazione d’emergenza: “Resta un altro problema altrettanto impellente da risolvere. Va sistemato il piede dell’argine, così come sono necessarie altre opere che se non vengono realizzate tempestivamente possono vanificare quanto è stato fatto finora. Questi lavori, che dovrebbero essere effettuati dalla Regione non sono ancora iniziati ed è una situazione che preoccupa e ci lascia perplessi”.

“Non vorremmo che accadesse come per la vicenda dell’ospedale e del pronto soccorso con un atteggiamento ‘menefreghista’ da parte della Regione. Chiediamo quindi al sindaco di Albenga di farsi carico di questa emergenza e di sollecitare la Regione ad intervenire con urgenza al fine di scongiurare disastri annunciati”, conclude. Tomatis.