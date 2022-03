Mercato del lavoro, in Regione nasce un tavolo permanente come osservatorio sulle libere professioni

Liguria. Un tavolo permanente in funzione di osservatorio sulle libere professioni: a istituirlo oggi la giunta della Regione Liguria a seguito di un impegno preso in consiglio dall’assessore al lavoro e politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino.

“Con questo tavolo – spiega Berrino – abbiamo ritenuto opportuno di incentivare, istituzionalizzandolo, un rapporto di collaborazione con le libere professioni in merito alle istanze e alle necessità della Liguria, anche relativamente ai temi della modernizzazione del mercato del lavoro, del potenziamento delle infrastrutture del governo del territorio, dell’efficientamento dei servizi pubblici e del supporto alle imprese, nonché alla possibilità di una migliore integrazione tra liberi professionisti e istituzioni. Ciò si rende ancora più necessario in vista delle prossime politiche regionali promosse in tema di lavoro”.

“Questo tavolo – conclude Berrino – costituirà inoltre un’efficace sede operativa per la promozione dei servizi offerti nell’ambito dei costituendi sportelli di lavoro autonomo all’interno dei centri per l’impiego a supporto delle imprese e delle libere professioni”.

“Ringrazio l’assessore al lavoro Gianni Berrino per aver mantenuto ciò che aveva promesso in consiglio regionale lo scorso novembre a seguito del mio ordine del giorno avallato dal gruppo consiliare e approvato all’unanimità da tutti i consiglieri – è il commento della consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo -. La nascita di questo tavolo serve ai tanti liberi professionisti liguri che, dopo più due anni di pandemia, necessitano risposte urgenti ed indifferibili in termini di difesa della propria specificità ed identità, di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione delle incombenze burocratiche”.