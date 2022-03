Meeting Internazionale della Gioventù: con gli Optimist inizia la stagione della vela alassina

Alassio. Ha preso il via questa mattina il Meeting della Gioventù della classe Optimist, uno degli appuntamenti consolidati del calendario del Circolo Nautico al Mare di Alassio. Da quest’oggi la stagione della vela alassina comincia il suo ricco programma, in collaborazione con la Marina di Alassio e il Comune di Alassio, con la flotta dei giovanissimi.

Gli ultimissimi aggiornamenti confermano la presenza delle flotte provenienti dal lago di Garda, dal lago di Como, dal Ravennate, dalla Sardegna, ovviamente dalla Liguria e, addirittura, anche flotte estere.

L’impegno di ogni team ad adeguarsi alle norme di prevenzione anti contagio ha fatto si che l’evento alassino potesse svolgersi regolarmente facendo registrare numeri interessanti.

Il Meeting si articolerà nei classici due giorni con le tradizionali classifiche divise per divisioni. Il Cnam Alassio con la collaborazione della Marina e del Comune di Alassio si appresta ad accendere i riflettori sulla nuova primavera della vela che si articolerà in numerosi eventi, alcuni parte della tradizione alassina, altri autentiche novità di straordinaria valenza turistica e sportiva.

Dopo gli Optimist, l’altura sarà protagonista nel fine settimana dal 18 al 20 marzo. Dall’8 al 10 aprile Alassio ospiterà invece la seconda edizione del Trofeo Luigi Carpaneda: scomparso nel dicembre 2011 fu il primo sportivo in Italia a vincere due mondiali in due discipline diverse, fioretto e vela. Il suo nome si lega a quello della classe Smeralda, un 8,88 metri che German Frers disegnò nel 1992, riprendendo per molti versi elementi tipici di uno dei suoi capolavori progettuali, Il Moro di Venezia, che in quell’inizio di decennio stava facendo volare un equipaggio italiano a sfiorare la Coppa America. La classe, sapientemente organizzata, è oggi una delle icone dello Yacht Club de Monaco. Dopo il successo della prima edizione, le “smeraldine” come vengono simpaticamente definite, torneranno nella Città dl Muretto anche con uno spettacolare match race, proprio davanti al Pontile Bestoso.

“Novità di questa stagione sarà una tappa di una classe molto partecipata e spettacolare – spiegano dal Cnam Alassio -. Dal 20 al 22 maggio avremo infatti la flotta dei J70, con una tappa del loro campionato. La stagione si chiuderà poi a giugno con i Dinghy“.

“C’è sempre una grande emozione, ogni volta che prende il via la stagione della vela di Alassio – commenta Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio comunale con delega allo sport -. Un’emozione che quest’anno è ancora più grande in considerazione del momento che stiamo vivendo. Quello che arriva è un segnale importante, la vela, lo sport non si vuole fermare, anzi… e la Baia di Alassio tempestata di vele è uno spettacolo unico”.​