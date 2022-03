Marcia per l’ospedale, scatta l’ora “x”. Il grido da Albenga: “Senza pronto soccorso si muore”

Albenga. Siamo alla vigilia della grande marcia organizzata per domani 11 marzo alle ore 17.30 con partenza da piazza Petrarca, snodandosi per alcune vie della città e che condurrà fino all’ospedale di Albenga. Una protesta che sta crescendo di ora in ora e con al centro un unico obiettivo: il ripristino del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga. Infatti, il Punto di Primo intervento è stato prima chiuso, poi dedicato al Covid e ora ambulatorio di primo intervento per la bassa intensità in via sperimentale sulle 12 ore.

Il governatore in più occasioni ha ribadito la sua volontà: “L’ospedale di Albenga avrà più risorse, più posti letto, più servizi, più reparti di quelli che ha oggi. Ma voler fare la battaglia su un tipo di reparto che necessariamente non può stare a 12 chilometri di distanza da un altro è qualcosa che può accontentare qualche politico, ma non accontenterebbe i cittadini e non salverebbe loro la vita. E credo che sia cinico farlo”.

Ma in questa protesta non c’è distinzione di appartenenza politica e tutti i soggetti, da sinistra a destra, sono uniti in un’unica voce collettiva e moto di popolo. In questo confronto tra le parti ad Albenga si sono uniti Alassio e tutto il comprensorio. Si prevedono centinaia di persone che daranno un segnale inequivocabile.

Un crescendo di iniziative partite dal basso fioriscono sui social: tanti cittadini e amministratori stanno impegnandosi in una battaglia comunicativa senza sosta. Lo sdegno e la protesta per la “censura” avvenuta sulla pagina facebook della Regione al Gino Rapa dei fieui di caruggi, poi giustificata dal team che gestisce i canali social come una prassi anti spam, ha provocato un’autentica gara di solidarietà con centinaia di cittadini che hanno invaso ogni post della Regione sulla stessa pagina Facebook.

La risposta al blocco di Gino Rapa e altri cittadini, esclusi dalla possibilità di vedere e commentare sulla pagina della Regione è stata quella di provocare una ancor maggiore volontà di partecipare alla manifestazione di domani e una comunicazione ancora più forte e “urlata” con molti cittadini che hanno postato foto con il volantino che recita: “Senza si Muore. Io ci sarò” e il ponte rosso diventato simbolo della grande marcia.