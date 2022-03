Albenga. “Positivo manifestare per chiedere chiarimenti e una sanità di qualità, ma no ad insulti e minacce, ricevuti in particolare dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal sottoscritto”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, in un video-commento pubblicato sulla sua pagina Facebook inerente la grande marcia per l’ospedale di Albenga, in programma il prossimo 11 marzo.

“Qualcuno sulla mia pagina Facebook, in riferimento all’ospedale di Albenga, ha affermato che ‘È iniziata la guerra’: un’uscita davvero di pessimo gusto sulla sanità in un periodo come quello che stiamo vivendo, – ha proseguito. – I leoni da tastiera spesso sono persone che, finiti gli ardori giovanili, si devono sfogare con frustrazioni senili, ma hanno fatto e continuano a fare solo un pessimo servizio per la nostra regione”.

“Poi ci sono altri ancora peggiori, ovvero quelli che mentono sapendo di mentire, magari perchè sognano una vittoria dopo una vita di sconfitte o un raggio di sole nell’ombra o ancora perché sono complici degli errori del passato e oggi si vogliono far perdonare, raccontando però cose non vere”, ha aggiunto ancora.

Sul pronto soccorso: “Non è vero che si chiude il pronto soccorso: ad Albenga non c’è più dal 2012, grazie all’allora amministrazione Burlando. Toti invece vuole dare una nuova vocazione all’ospedale ingauno, che dovrà dare risposte immediate al territorio, con un punto di primo intervento aperto sulle 12 ore, poi saranno fatte valutazioni per capire se estendere o meno l’orario in caso di necessità”.

“L’ospedale sarà migliore di quello che è stato fino ad ora e lo garantisco. Ho combattuto per la sanità e so che oggi l’integrazione tra Santa Corona di Pietra e Santa Maria di Albenga offrirà il miglior servizio possibile al ponente savonese. Forse solo tra gli ospedali San Martino e Galliera, a Genova, c’è un servizio paragonabile. Non pretendiamo di essere creduti con le parole, ma con i fatti che dimostreranno quanto diciamo. Infine, ribadisco che siamo sempre disponibili al confronto con tutti quello che lo vorranno purché in buona fede”, ha concluso Vaccarezza.