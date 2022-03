Marcia per l’ospedale di Albenga, serrande dei negozi abbassate: anche i commercianti si uniscono

Albenga. Nonostante le dichiarazioni della presidentessa della Confcommercio Lorenza Giudice che ha manifestato il proprio dissenso verso la manifestazione pro ospedale di Albenga del prossimo 11 marzo, alcuni commercianti ingauni hanno deciso di sostenere l’iniziativa abbassando le saracinesche delle loro attività.

La chiusura avverrà alle ore 17 per partecipare al corteo che si snoderà da Piazza Petrarca sino all’ospedale. Non si esclude che questo gesto potrebbe essere seguito dai commercianti delle città vicine.

Soddisfatti gli organizzatori: “Bisogna capire che questa è l’ultima possibilità per assicurare cure e assistenza adeguata ai nostri concittadini di oggi e di domani – è il loro commento -. Senza pronto soccorso si muore. Chi non sarà presente avrà comunque torto. Non è una battaglia di parte, è una battaglia per tutti e solo uniti si potranno avere speranze di successo”.