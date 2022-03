Marcia per l’ospedale di Albenga, l’appello di Casella agli alassini: “Scendiamo in piazza per la sanità pubblica di qualità”

Albenga. “Alassini, scendiamo in piazza per l’ospedale d’Albenga”. E’ questo l’appello lanciato ai propri concittadini da Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagin.

“E’ di vitale importanza, per la nostra città e per la nostra comunità, che l’ospedale Santa Maria Misericordia sia munito del pronto soccorso e di tutti i reparti che permettano al plesso ospedaliero di essere all’avanguardia e una garanzia per la nostra salute – afferma Casella – La riapertura del pronto soccorso ingauno rappresenta la madre di tutte le battaglie del nostro territorio e ci riguarda direttamente”.

“Noi e i turisti che scelgono il nostro territorio, meritiamo una sanità pubblica di qualità. Per questo è importante che alla manifestazione di venerdì ad Albenga, anche da Alassio arrivi una forte partecipazione popolare, io ci sarò”.