Marcia per l’ospedale di Albenga, la Lega ricorda Rosy Guarnieri: “Camminerà al nostro fianco”

Albenga. Si tiene nel quarto anniversario della scomparsa dell’ex sindaco di Albenga Rosy Guarnieri la grande manifestazione a difesa dell’ospedale di Albenga. Lo ricordano i consiglieri comunali della Lega Cristina Porro e Gerolamo Calleri.

Una “coincidenza” che non è passata inosservata agli esponenti della Lega. Proprio Rosy Guarnieri, infatti, aveva promosso una manifestazione simile e dal medesimo scopo nel 2012: “Nel giorno del quarto anniversario dalla scomparsa della nostra cara Rosy Guarnieri, Albenga si ritrova nuovamente a marciare per la salvaguardia del proprio ospedale Santa Maria di Misericordia, esattamente come 10 anni fa” ricordano Porro e Calleri.

“Rosy fu un sindaco che ha molto amato la sua città e che, nel 2012, per difendere i propri concittadini dalla scellerata decisione messa in atto dal Partito Democratico regionale di chiudere il pronto soccorso dell’ospedale ingauno, è scesa in piazza, ed insieme ad oltre 10.000 persone, ha abbracciato il suo ospedale. Oggi faremo lo stesso; torneremo per le strade della nostra città a protestare al fine di riottenere ciò che questo vasto comprensorio merita di avere, per una legittima tutela della salute pubblica. Come tu ci hai insegnato, oggi ci saremo e sappiamo che tu camminerai al nostro fianco”.