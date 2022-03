Marcia per l’ospedale di Albenga, il Centro Pannunzio ci sarà: “Regione deve fare un passo indietro”

Albenga. “Il Centro Pannunzio da sempre schierato a difesa del Pronto Soccorso e più specificatamente dell’Ospedale di Albenga, partecipa alla manifestazione di domani”.

Ad annunciare l’ennesima adesione alla grande marcia per difendere l’ospedale di Albenga e per chiedere la riapertura del pronto soccorso ingauno è Pier Franco Quaglieni, che ha spiegato: “Dissentiamo totalmente dalle scelte di Toti che in tempi di pandemia non ha ancora capito l’importanza della sanità pubblica”.

“Non basta la condanna che verrà dagli elettori che lo manderanno a casa (fuori regione), occorre da subito una forte mobilitazione politica a tutti i livelli per costringere la Regione a ritornare sulle sue decisioni”, ha concluso Quaglieni a nome del Centro Pannunzio.