Marcia per l’ospedale di Albenga, Giudice (Confcommercio): “Mia non partecipazione non significa distanza dal problema”

Albenga. C’è una certa divergenza di opinioni all’interno del tessuto commerciale albenganese rispetto alla manifestazione in difesa dell’ospedale che si terrà venerdì 11 marzo.

Come riportato stamattina da IVG.it, alcuni commercianti hanno deciso di sostenere l’iniziativa abbassando le saracinesche delle loro attività. Una posizione differente rispetto a quella (personale) di Lorenza Giudice, presidente di Confcommercio Albenga, che ha deciso di non partecipare “perché non credo a questo tipo di iniziative ripetute e vissute più volte senza risultato”.

“Penso che il tempo intercorso dal lontano 2008 sia stato sufficiente per gli interlocutori delle molteplici forze politiche, tra loro apparentemente avverse, a valutare la destinazione di questa struttura – aggiunge Giudice – L’iniziativa attuale credo debba essere vissuta solo in base al proprio sentire. L’apporto di Confcommercio, il mio contributo come cittadina, si sono sviluppati studiando e consegnando direttamente agli interlocutori, sindaco compreso, un progetto che potrebbe rispondere alle esigenze del territorio, sia dal punto di vista umano che logistico.”

“Aggiungo inoltre, dopo essere stata a lungo volontaria nel Comitato Pro Ospedale, marciato nelle storiche battaglie, informato i soci, trovo scorretto attribuire una distanza dal problema ove non è mai esistita. Trovo giusta e doverosa la libertà di pensiero e azione delle attività sul territorio come in premessa”.