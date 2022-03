Marcia per l’ospedale di Albenga, disponibili bus navetta per anziani e persone con difficoltà

Albenga. Venerdì 11 marzo al via l’iniziativa “Senza pronto soccorso si muore, marcia per l’Ospedale di Albenga”.

“Mancano pochi giorni e il fermento per l’iniziativa partita da un’esigenza del territorio è tanta – si legge in una nota del Comune -. Nella serata di ieri si è tenuta l’ultima riunione operativa durante la quale sono stati definiti gli ultimi aspetti della manifestazione. Tra questi la predisposizione di un bus navetta che effettuerà il percorso (andata e ritorno) da Piazza del Popolo all’ Ospedale Santa Maria di Misericordia al fine di consentire anche alle persone anziane o con difficoltà di partecipare alla manifestazione”.

“Questa è l’occasione per fare sentire la nostra voce – afferma Dino Ardoino Presidente della Consulta del volontariato -. Non sprechiamola! È importante esserci e chi non riuscisse a essere presente a partire dalle 17,30 può unirsi anche successivamente alla marcia o venire direttamente dall’ospedale”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa è la manifestazione di tutti e che riguarda tutti. Sono contento che all’incontro di ieri ha partecipato anche una parte della minoranza e spero che l’adesione a questa iniziativa sia alta”.

PROGRAMMA VENERDI’ 11 MARZO

17.30 – appuntamento in Piazza Petrarca (davanti alla Croce Bianca)

18.00 – inizio manifestazione e marcia verso Ospedale

19.00 – fine manifestazione

Alcune indicazioni alle quali attenersi durante la manifestazione:

* Non sono ammessi simboli partitici e politici (la manifestazione è di tutti non ha e non deve avere alcun colore politico). Sono ammessi vessilli delle associazioni o labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.

* La partecipazione in divisa (sportiva, di appartenenza ad associazioni ecc) è gradita.

* Si richiede che ogni partecipante alla manifestazione si comporti in maniera rispettosa e civile. Non sono ammesse espressioni offensive e volgari.

* Obbligatorio l’utilizzo della mascherina