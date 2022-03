Marcia per l’ospedale di Albenga, Ciangherotti (FI): “Toti riapra il Ppi con i medici specialisti dell’emergenza”

Albenga. “Per l’ospedale di Albenga sono sempre stato in prima linea e non mi sono mai fatto problemi a contestare le decisioni prese di chi ho sostenuto alle ultime elezioni regionali. La salute dei cittadini viene prima di tutto e l’11 marzo prossimo scenderò in piazza insieme a tanti albenganesi a ribadire al governatore e assessore alla Sanità ligure l’importanza per il comprensorio ingauno di avere un Punto di primo intervento aperto h24 con medici specialisti dell’emergenza”. Lo afferma il consigliere di minoranza ingauno Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, l’iniziativa deve avere un unico obiettivo: “In piazza ci andrò da albenganese ancora prima che da militante di una forza politica – precisa – e auspico che lo stesso spirito venga condiviso dal sindaco Tomatis e da tutta la maggioranza. Anche perché proprio nell’attuale giunta sono presenti gli esponenti di un partito, il PD, che nel 2012 ha di fatto sancito la condanna a morte del pronto soccorso di Albenga e ancor prima la chiusura del nostro punto nascite ingauno”.

“Durante l’incontro tra Toti e i sindaci del comprensorio ingauno – prosegue Ciangherotti -, non appena ricevuta la notizia che l’ospedale di Albenga non avrà un pronto soccorso, il sindaco non ha di certo battuto i pugni sul tavolo. Dopo aver appoggiato la scelta di trasformare il punto di primo intervento in un ambulatorio per medici della mutua, Riccardo Tomatis ha cambiato idea e solo oggi invoca la piazza. Lo fa per una ragione nobile, ma anche per non perdere ulteriori consensi”.

Di qui l’invito del consigliere di minoranza al primo cittadino albenganese: “Al sindaco chiedo di non trasformare la marcia in difesa del Santa Maria di Misericordia in una spudorata marchetta elettorale, anche perché conosciamo bene le difficoltà che sta attraversando la sua giunta. I cittadini albenganesi e il loro ospedale meritano rispetto – conclude Ciangherotti con un appello al governatore ligure -. Toti non volti le spalle ad Albenga e ascolti il grido d’allarme del territorio. Ha escluso la possibilità di riportare il pronto soccorso ad Albenga in un ospedale nuovo e all’avanguardia, ed è stato un grave errore, ma almeno riapra h24 il punto di primo intervento con i nostri medici specialisti dell’emergenza”.