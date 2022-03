Marcia per l’ospedale di Albenga, Ciangherotti (FI): “Scendo in piazza per ricordare Rosy Guarnieri”

Albenga. “Scendo in piazza per ricordare Rosy Guarnieri: in difesa come allora del nostro ospedale”. Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, domani sera scenderà in piazza e parteciperà alla manifestazione in difesa del Santa Maria di Misericordia.

“Era l’11 marzo 2018 quando Albenga piangeva Rosy Guarnieri, l’ex sindaco della nostra città poi eletta deputato alla Camera. Con lei, insieme ad oltre 10 mila persone, il 31 luglio 2012, dopo una capillare organizzazione, ero sceso in piazza per manifestare in difesa del nostro ospedale contro la sinistra al governo della Regione che aveva chiuso definitivamente il Pronto soccorso di Albenga e poi successivamente l’aveva declassato a Punto di primo intervento. L’11 marzo 2022 torno nuovamente in piazza col cuore gonfio ma con un obiettivo: convincere Toti a riaprire il Punto di Primo intervento del Santa Maria di Misericordia h24 con medici specialisti dell’emergenza. Guarderò il cielo perché Rosy possa darmi la forza per ottenere quello per cui ancora oggi combatto”.

“Sì, alla manifestazione sarò presente. Alla prima grande manifestazione del 2012 la Regione era amministrata dalla sinistra, oggi dal centrodestra. Oggi, come allora, chi è al governo deve capire che la sopravvivenza di un ospedale è imprescindibile e il Pronto soccorso è fondamentale per la sopravvivenza dei cittadini. Io ci sarò anche questa volta e non importa se mi schiererò contro Giovanni Toti che dovrebbe essere un nostro alleato e che qui ad Albenga ha conquistato l’elettorato. In ballo c’è il futuro della comunità e dei nostri figli che giustamente pretendono di avere un servizio indispensabile. Il potenziamento del Santa Maria di Misericordia a cominciare dal PPI lo chiede il territorio. La politica, quella che ha voltato le spalle, alla comunità albenganese non serve”.

“Rosy mi guiderà anche questa volta. Manifesterò con gli uomini, le donne e i bambini della mia città e del comprensorio. Non serviranno né bandiere né stemmi. Tutti insieme scenderemo in piazza contro una decisione vergognosa da parte di un governatore che ha maltrattato gli abitanti di un territorio importante come Albenga, il secondo della provincia di Savona e tra i più importanti della Liguria”.