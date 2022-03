Marcia per il pronto soccorso, Albenga è pronta: allestito il palco e appesi gli striscioni

Albenga si prepara al grande giorno di protesta. Ancora poche ore e prenderà il via la marcia per chiedere il ripristino del pronto soccorso nell’ospedale Santa Maria Misericordia. È tutto pronto: allestito il palco in piazza Petrarca dove partirà la manifestazione questo pomeriggio alle ore 17:30.

In bella mostra da qualche giorno anche i maxi striscioni che sono stati appesi sul Ponte Rosso a pochi metri dalla sede della Croce Bianca, dove si riuniranno i manifestanti prima di attraversare la città con un corteo. La partenza è prevista alle 18, si passerà in via Genova, via Fratelli Viziano, via Leonardo Da Vinci e viale Martiri della Foce per arrivare al nosocomio ingauno.

E anche lì sono apparsi i primi striscioni di protesta, installati dal gruppo dei “Cittadini stanchi”. Tutti con lo stesso appello: “Albenga rivuole il pronto soccorso“. Stesso appello lanciato dal megafono affisso sulla macchina del Comune che sta girando per le città invitando i cittadini a prendere parte “ad una battaglia per la difesa della salute di tutti”.

Alla protesta si prevede parteciperanno centinaia di persone e tutte le forze politiche del territorio, da destra a sinistra, senza distinzioni di colori. L’obiettivo dare un segnale forte, chiaro ed unito con cui rispondere alle parole del governatore Toti che più volte ha ribadito i suoi piani. “L’ospedale di Albenga – ha detto – avrà più risorse, più posti letto, più servizi, più reparti di quelli che ha oggi. Ma voler fare la battaglia su un tipo di reparto che necessariamente non può stare a 12 chilometri di distanza da un altro è qualcosa che può accontentare qualche politico, ma non accontenterebbe i cittadini e non salverebbe loro la vita. E credo che sia cinico farlo”.

Un messaggio che già nei giorni scorsi la comunità ingauna ha cercato di lanciare sui social. “Senza il pronto soccorso si Muore. Io ci sarò”, questa la frase mostrata con orgoglio da alcuni cittadini e politici che hanno postato la loro foto con il volantino in mano. Una campagna di comunicazione nata in difesa dei fieui di caruggi, dopo la protesta per la “censura” avvenuta sulla pagina facebook della Regione. Censura poi giustificata dal team che gestisce i canali social come una prassi anti spam. Ma il fatto ha provocato un’autentica gara di solidarietà con centinaia di cittadini che hanno invaso ogni post della Regione sulla stessa pagina Facebook.

Ed oggi il grande giorno è arrivato: il comprensorio ingauno è unito e pronto a manifestare.