Manifesti con “dati errati” sullo stipendio della giunta, De Vecchi: “Pronti a querelare il PD”

Carcare. C’è rabbia nell’amministrazione comunale dopo i manifesti “fuorvianti” affissi nelle tre bacheche del Pd che si trovano nel paese. Manifesti nei quali la giunta viene accusata di aumentarsi lo stipendio. “Non è una questione di legittimità – si legge, riferendosi al nuovo decreto ministeriale che prevede l’aumento delle indennità – ma ci chiediamo se questo è il momento”. E dopo le varie accuse, in fondo una tabella che – secondo quanto scritto – riporta i dati presenti nella delibera di giunta n.6 del 27 gennaio 2022. Dati che, però, non rispecchiano quelli reali del Comune di Carcare.

Nasce proprio da qui il malumore della maggioranza. “Con l’affissione pubblica di manifesti di partito nelle bacheche paesane, riportanti dati sbagliati e fuorvianti, si è di fatto travalicato il diritto alla critica politica. Finendo in un percorso di carattere diffamatorio che produce danni all’immagine e alla funzione di sindaco e assessori”, dichiara il primo cittadino Christian De Vecchi che intende agire per vie legali: “Stiamo valutando insieme ad un avvocato se ci sono i presupposti per una querela e una richiesta di risarcimento danni nei confronti del partito”, dice.

Il primo manifesto del PD

Nei manifesti infatti non è riportata alcune firma, ma solo il logo del Partito Democratico, di cui Rodolfo Mirri, consigliere di minoranza a Carcare, è coordinatore locale. Per questo, una volta letti i manifesti, De Vecchi ha contattato Simone Ziglioli, referente valbormidese del Pd chiedendo una rettifica.

Il punto è che, oltre a non essere riportati i dati corretti (“i numeri sono quelli del Comune di Savona, quindi due fasce più alti” precisa il sindaco), nella locandina vengono indicate le cifre lorde (quindi senza le trattenute) e non vengono specificate le autoriduzioni scelte negli anni dagli amministratori. “Prima la giunta Bologna e poi quella De Vecchi ha scelto di ridursi le indennità del 30% da giugno 2009 a dicembre 2012 e successivamente (fino al 2023) del 15% – spiega De Vecchi – Azione mai intrapresa prima del 2009 da alcuna giunta carcarese targata Pd. Partito tra l’altro che, come forza di governo, ha fortemente voluto la riforma”.

“È giusto inoltre sottolineare – prosegue il sindaco – che tutti i nostri assessori non hanno mai chiesto delle note spese per i viaggi che hanno dovuto affrontare per il Comune. Nonostante sia loro diritto, nessuno ne ha mai usufruito. E anche questo aspetto testimonia la nostra onestà intellettuale”.

I manifesti sono apparsi il 26 febbraio, due giorni dopo il consiglio comunale. La maggioranza aveva così deciso di rispondere con le stesse modalità, ovvero utilizzando altri manifesti nei quali venivano chiariti gli errori. Poi, come detto, ha chiesto la rettifica.

Il manifesto affisso dalla maggioranza

Una rettifica che è arrivata qualche giorno più tardi (il 12 marzo), ma non ha soddisfatto il sindaco e gli assessori. “È stata sostituita la tabella, inserendo i dati ministeriali, questa volta quelli legittimi. Hanno sempre optato per scrivere le cifre lorde e non quelle nette. Inoltre, in fondo al manifesto, con una serie di piccole note, viene registrato l’errore in maniera minimale”.

Il secondo manifesto del PD

Ma non solo, rimarca De Vecchi: “Viene data la colpa dell’errore a una delibera poco chiara, attaccando quindi anche l’operato degli uffici comunali, nella quale comunque non erano scritti gli importi che erano stati riportati da loro nel primo manifesto”, gli fa eco l’assessore Giorgia Ugdonne. “Questa rettifica non rispecchia le nostre richieste, da come è stata scritta passerà sicuramente inosservata”.

“Questo genere di illazione politica e demagogia è dall’inizio del mandato elettorale che si manifesta in più sedi. A Carcare non c’è un argomento di natura politica che non sia oggetto di insinuazioni da parte della minoranza. Va bene, e ovviamente accettiamo la critica politica, ma non quando diventa bugia politica”, conclude De Vecchi.