Mallare, Samuel Siri non si scoraggia: “Fatto una bella partita, non temiamo nessuno”

Il Mallare ha giocato una partita tutta grinta e carattere contro la Carcarese. Tuttavia, non sono arrivati punti. La capolista si è infatti imposta 2 a 0.

Così Samuel Siri a fine partita: “La Carcarese è una squadra di un’altra categoria. Nonostante tutto, abbiamo dato il massimo. Abbiamo pagato due errori. Peccato perché un pareggio sarebbe stato molto utile”.

Per la salvezza, ci sarà da lottare fino alla fine: “Ci ha penalizzato molto l’espulsione. E’ stato ancora più difficile giocare ma non abbiamo mollato. Per quanto riguarda la salvezza, non temiamo nessuno. Ci mettiamo il cuore e la grinta poi quel che sarà sarà”.

Infine un pensiero al prossimo impegno: “Contro l’Aurora sarà un altro derby, un’altra partita maschia”.