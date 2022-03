Malattie del sangue, in vendita a Loano le “Uova di Pasqua Ail” che aiutano la ricerca

Loano. Anche a Loano le “Uova di Pasqua Ail” tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie a un nuovo incarto, che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti.

Scegliendo di sostenere l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e Mieloma con una donazione minima di 12 euro si potrà supportare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.

A Loano le “Uova di Pasqua Ail” saranno in distribuzione da venerdì 1 a domenica 3 aprile in via Aurelia 348, presso le amministrazioni condominiali Michero.

Ogni anno 33 mila persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue e anche il 2022 non è diverso, perché le leucemie i linfomi e il mieloma non vanno in lockdown. Ail ha bisogno di aiuto per: sostenere la ricerca scientifica con oltre 200 progetti di ricerca in tutta Italia; supportare il funzionamento di 105 centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; finanziare le cure domiciliari per adulti e bambini (sono 42 le sezioni provinciali Ail che erogano il servizio) sostenere le case alloggio Ail (strutture situate nei pressi dei centri wmatologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure; sono 35 le sezioni provinciali che offrono il servizio); finanziare servizi socio-assistenziali ogni anno in 64 province italiane.