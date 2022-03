L’ultimo saluto a Davide Astori nella chiesa di Spotorno: folla e mezzi di soccorso per il funerale

Spotorno. Tantissimi i colleghi e le persone che questo pomeriggio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Davide Astori, il 45enne vigile del fuoco mancato dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un male incurabile.

Non solo parenti, amici e conoscenti, ma anche i mezzi di soccorso che hanno caratterizzato il suo lavoro, sono comparsi vicino alla chiesa Santissima Annunziata di Spotorno, dove si sono svolti i funerali. Davide Astori era infatti in servizio a Savona, ma era conosciuto anche per la passione che coltivava da anni, quella della bicicletta.

A soli 45 anni, Astori lascia la moglie e una figlia, ma la sua morte lascia un vuoto in tutta la comunità spotornese.