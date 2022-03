L’omaggio alla Divina Commedia di Enrico Mazzone nella sala consiliare del Comune dì Varazze

Varazze. Venti metri. La suggestione degli elementi della Divina Commedia si snoda su un foglio di carta, a piccoli tratti di matita, lungo la parete della Sala Consiliare. È l’Albedo. Frutto dell’arte del torinese Enrico Mazzone, residente in Finlandia. Corpi, sguardi profondi, nodose dita con anelli, jeans, catene, rapaci. Istinto.

Piccoli tratti di matita su carta per questa prima parte di un lavoro più grande. Realizzati l’Inferno e il Purgatorio in terra scandinava, Mazzone disegna quest’opera a Torino. Puntinismo. Un lavoro di oltre dieci ore al giorno, sdraiato.

“La passione è stata il mio comune denominatore” racconta a Ivg “ho sentito la necessità di esplorare”. Un viaggio insomma. Gli chiedo che oggi nella “nostra” Divina Commedia c’è molto buio, in questi tristi tempi di guerra in Ucraina “credo che, come ci insegna la storia, è questione di tempo, pazienza. È un disegno più grande che noi siamo costretti a vedere”.

L’assessore alla Cultura Claudia Callandrone “un’artista che vive lontano e dedica la sua vita alla realizzazione di opere particolari. Ci ha dato l’opportunità di esporre questa sua Divina Commedia. Venite a vederla da vicino”.

Oggi si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta. L’assessore all’Istruzione Mariangela Calcagno ci spiega come gli studenti sono coinvolti “gli alunni della scuola primaria di secondo grado verranno in Comune ad ammirare l’Albedo di Mazzone e, con la matita, disegneranno a loro volta le sensazioni provate. Un’opera di forte impatto, un grande lavoro”.