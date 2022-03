“Logopedia per tutte le età della vita”: il 6 marzo si celebra la Giornata europea

Liguria. Il 6 marzo si celebra la Giornata europea della logopedia. Quest’anno il tema scelto è quello della logopedia per tutte le età della vita.

“Il logopedista è il professionista sanitario che si occupa della presa in carico della persona con disturbi della comunicazione, linguaggio e deglutizione a 360 gradi. Dal neonato al centenario la logopedia può e deve intervenire per prendersi cura e risolvere moltissimi disturbi” spiega il dott. Danilo Diotti, presidente della Commissione di albo dei Logopedisti dell’Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona – negli ultimi anni il logopedista gioca un ruolo sempre più centrale nei percorsi di assistenza e di cura, non solo all’interno del sistema sanitario nazionale ma anche in libera professione”.

Il logopedista interviene già in età precocissima (es. neonatologia). In l’età evolutiva un punto fondamentale resta quello della prevenzione, “per esempio nei contesti scolastici il logopedista può osservare campanelli di allarme per difficoltà di linguaggio e di apprendimento” sottolinea il dott. Diotti. Per quanto riguarda invece gli adulti “parte del nostro lavoro è dedicato alla valutazione e alla riabilitazione delle problematiche vocali, mentre in età geriatrica ci occupiamo prevalentemente di riabilitazione delle funzioni linguistiche e deglutitorie nell’anziano fragile”.

La Commissione di albo dei Logopedisti dell’Ordine dei TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona sostiene l’iniziativa della FLI (Federazione Logopedisti Italiani) dedicata alla promozione della professione e all’accoglienza di pazienti e di familiari che necessitano di informazioni sulla logopedia. Dal 7 all’11 marzo, dalle 10 alle 12 verrà messo a disposizione della cittadinanza il numero di telefono 346.9557891 per rispondere a domande e curiosità in ambito logopedico. Per avere maggiori informazioni si potrà scrivere anche una email a info@fli.it