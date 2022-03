Loano. Questa mattina l’associazione “Due Zaini e un Camallo” di Loano ed Equus Lab hanno dato vita ad una trekkinata urbana nel cuore di Loano e ad un pet-lab con Attila, Mirtilla, Cenere e Lady D, gli ospiti della residenza protetta Ramella ed i ragazzi dell’istituto Falcone di Loano.

Con il termine “trekkinate”, Luca Riolfo e Valentina Staricco di “Due Zaini e un Camallo” indicano escursioni a metà tra il trekking e la camminata; seguono itinerari accessibili a tutte quelle persone che, anche senza preparazione atletica, vogliono scoprire l’entroterra (e non solo) della nostra regione. Grazie alle loro “trekkinate”, Luca e Valentina vanno ad esplorare gli aspetti naturalistici, culturali ed enogastronomici che si presentano lungo il percorso. Le loro uscite sul territorio sono poi pubblicate sull’omonima rivista pubblica da “Due Zaini e un Camallo”.

La “trekkinata urbana” di oggi sul territorio di Loano ha abbinato l’escursione in senso classico ad un’attività di pet-lab: “Il pet-lab è una sorta di pet therapy itinerante che segue in parte il trekking urbano già proposto nella rivista edita dalla nostra associazione culturale dal titolo ‘Loano, not conventional experiences’. Nell’ottica consolidata di valorizzare il senso di comunità, lungo il percorso pensato per il comune di Loano abbiamo voluto proporre un paio di tappe che possano permettere ai nonnini dell’istituto Ramella di conoscere tre pony e una pecorella ed interagire con loro”.

E così questa mattina gli ospiti dell’Istituto Medico Pedagogico di Borghetto Santo Spirito ed i “nonni” della residenza protetta Ramella hanno incontrato gli animali dell’Equus Lab di Malvina Abbattista. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco con delega alla residenza protetta Gianluigi Bocchio e l’assessore alle politiche sociali Manuela Zunino, oltre al personale della struttura di via Stella.

Aggiunge Malvina Abbattista di Equus Lab: “Durante il pet-lab gli incontri con i pazienti possono essere di diversa natura, intensità e durata a seconda della condizione dei pazienti e dalle disposizioni mediche. Ho già presenziato in tre case di riposo, vedendo anziani alzarsi dopo anni di sedentarietà. Prendersi cura di questi animali può innescare in loro nuovi meccanismi, può farli sentire ‘utili’ piuttosto che sentirsi un peso per genitori e medici. Coccolarli può dar loro un motivo in più per trovare forza interiore e consapevolezza di sé perché amare fa sentire amati, fa stare bene. Incrociare i loro sguardi, sentire il respiro caldo, quasi materno, sulla loro pelle, accarezzare i loro crini può far vibrare corde che nessuno mai ha toccato prima d’ora, può far battere il loro cuore più forte”.

La collaborazione tra “Due Zaini e un Camallo” e Equus Lab di Malvina Abbattista ha visto anche l’affiancamento di Giada Zucchini, psicologa che si occuperà di valutare l’impatto psicologico dell’incontro di oggi, e Pamela Rossignolo, insegnante yoga certificata Csen, la quale ha contribuito alla buona riuscita dell’evento arricchendolo anche di utili consigli e dimostrazioni di alcuni esercizi per mantenersi attivi e in forma.

Successivamente la “comitiva” si è spostata all’istituto Falcone per incontrare alcuni ragazzi speciali.