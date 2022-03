La rubrica di oggi sarà incentrata sullo sviluppo del nostro progetto del comprensorio loanese, Loano Not Conventional Experience, riadattato in chiave digitale per le imminenti giornate del Fai di Primavera che si svolgeranno appunto a Loano il prossimo weekend.

La nostra associazione ha pensato di omaggiare tutti i suoi lettori di un volume sfogliabile con il quale potrà organizzare al meglio il proprio weekend, già pieno di eventi risultanti dalla preziosa presenza della Maremontana.

Sarà un fine settimana dedicato allo sport, alla cultura e alla bellezza in genere, come pochi se ne vedono nei dintorni.

La coesione delle varie associazioni ha reso possibile creare questa vincente sinergia, noi non volevamo essere da meno e sul nostro sito web potrete reperire il volume! Potrete visionare il progetto a questo link, ringraziamo Luca Palazzo per aver fatto squadra con noi.

Presso la piazza del mercato di Loano, a fianco dell’asilo Simone Stella, svetterà solenne un grande manifesto della nostra associazione, realizzato da ADV Castigamatti, voluto da me e da Valentina come forma ufficiale di ringraziamento a tutti i comuni e gli enti che fino ad oggi ci hanno accompagnato fino a qui con il loro patrocinio.

Nell’arco di una settimana abbiamo operato attivamente anche alla realizzazione del calendario Outdoor per il comune di Borgio Verezzi, insieme alle associazioni borgesi degli albergatori, la SMS Concordia, l’associazione Alpini e Vivere Verezzi. Vi alleghiamo qui la foto del calendario, salvatelo e fatene tesoro per la primavera.

In questa settimana segue poi l’uscita di un altro numero di Due Zaini e Un Camallo, uno speciale sul comprensorio laiguegliese, che abbraccia anche i territori di Andora, Cervo e Alassio; 14 nuovi percorsi che saranno disponibili anche nel nostro repertorio online.

Attualmente le oltre 2000 copie saranno disponibili solo per gli operatori turistici aderenti all’iniziativa promossa dalla rete di impresa Qui Laigueglia. Ringraziamo pubblicamente anche il Comune per il sostegno e la collaborazione; in tal caso Due Zaini e Un Camallo sarà presente sul calendario eventi anche di questo comune, rendendo disponibili tutti i suoi percorsi anche qui.

Chiudiamo la rubrica anche ufficializzando la nostra friendship con l’importantissima associazione Finale Outdoor Region, imbastendo un nuovo numero comprensoriale che si prospetta ricco di (scusate il termine) figate pazzesche!

Racconteremo di arrampicate, fiumi da guadare e passeremo del tempo con gli attori principali dell’universo mondiale che assume Finale Ligure nel settore outdoor.

Da aprile 2022 ci troverete nei Mondadori Bookstore di Varazze, Sestri Levante e Ponente, Acqui Terme, Crema, Trento e, ovviamente, Loano, Alassio e Finale Ligure.

“La rubrica del camallo” è a cura dell’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria. Seguici su instagram @_duezainieuncamallo_: clicca qui per leggere tutti gli articoli.