Loano, la polizia locale assume 5 nuovi agenti a tempo indeterminato: ecco come candidarsi

Loano. L’Associazione delle Polizie Locali “Riviera di Ponente”, che riunisce i corpi di Finale Ligure e Loano, ha appena bandito un concorso per l’assunzione di cinque nuovi agenti da assumere a tempo indeterminato.

I vincitori presteranno servizio presso il comando di Loano. Dalla relativa graduatoria si attingerà per eventuali altre assunzioni presso i comandi di Savona e Finale Ligure.

“Con questo nuovo concorso – spiega il sindaco di Loano Luca Lettieri – l’amministrazione comunale si propone di incrementare le risorse umane a disposizione del nostro corpo. Oggi gli agenti di polizia locale si occupano di una notevole varietà di incarichi: ai loro compiti ‘tradizionali’ si sono aggiunte, nel corso del tempo, altre incombenze, che richiedono conoscenze e competenze specifiche. E’ quindi necessario disporre sempre di un certo numero di operatori, adeguatamente formati e preparati. Anche in questo caso la selezione si svolge in collaborazione con i comandi di Savona e Finale Ligure: una ‘buona pratica’ che consente di ottimizzare risorse e tempi e, soprattutto, di disporre di una graduatoria qualificata a cui attingere in caso di bisogno”.

I candidati devono avere un’età non superiore ai 35 anni, un titolo di studio di istruzione secondaria, la Patente B e una buona forma fisica.

L’esame prevede una prova scritta in modalità da remoto, un colloquio psico-attitudinale ed una prova orale, il tutto preceduto da una prova di efficienza fisica.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 marzo e fino al 28 aprile 2022, in modalità interamente telematica, attraverso questo portale.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i dettagli è possibile consultare il bando di concorso, disponibile qui.