Loano, incubo parcheggi a Verzi: “Chiuso al pubblico il cortile della chiesa, trovare un posto è diventato impossibile”

Loano. E’ stato il divieto di sosta che sarà istituito in vista della Vibram Maremontana che si terrà nel fine settimana la classica “goccia che ha fatto traboccare il vaso” e scatenato la rabbia degli abitanti della frazione loanese di Verzi, che da mesi fanno i conti con una carenza di parcheggi diventata quasi cronica.

A patire la mancanza di posti auto sono principalmente i residenti nella zona circostante la chiesa. Secondo quanto spiegato dai diretti interessati, la situazione è diretta “conseguenza della scelta del parroco di chiudere al pubblico il cortile della chiesa, fino a pochi mesi fa a disposizione della frazione”.

E così i pochi parcheggi a servizio della zona sono diminuiti ulteriormente: “I posti auto sono molto pochi – spiegano ancora gli abitanti – Nel fine settimana, quando la pizzeria è aperta, la penuria si fa ancora più accentuata, specialmente in piazza. Quest’estate, nel pieno della stagione, trovare un parcheggio libero sarà del tutto impossibile, un vero dramma”.

E poi ci sono gli eventi, come la Vibram Maremontana che si correrà a partire dall’alba del 27 marzo: “Dalle 7 alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta. Ciò significa che già la sera prima dovremo andare in cerca di un posto. Cosa che definire complicata è poco. Cosa dobbiamo fare? Andare a parcheggiare in centro città e poi tornare a casa a piedi?”

I residenti si sono rivolti all’amministrazione comunale: “Ci hanno garantito che sarebbe stata trovata una soluzione, ma finora non è cambiato niente. Probabilmente il parroco ha tutto il diritto di disporre del cortile della chiesa a sua discrezione, ma creare un disagio del genere ad un’intera frazione è veramente incomprensibile”.