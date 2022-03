Loano, gli studenti dell’istituto Falcone alla finale nazionale del “Green Game Digital”

Loano. L’Istituto Falcone di Loano ha partecipato all’edizione 2021/2022 del “Green Game Digital – A scuola di riciclo”, progetto rivolto alle classi del biennio delle scuole di secondo grado di tutta Italia, proposto dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere la cultura suggerendo buone pratiche su Raccolta differenziata e Sostenibilità ambientale usando il format della “gara” tra ragazzi, metodo molto efficace per trasferire in maniera innovativa e coinvolgente valori e nozioni sulla corretta Raccolta Differenziata.

Per il tour Green Game 2021/2022, partito a novembre 2021, sono state selezionate 145 scuole in tutta Italia. Martedì 22 febbraio si è svolta la gara Green Game Digital tra dodici classi dell’Istituto Giovanni Falcone e altre scuole italiane.

La classe 2E dell’Istituto, classe articolata negli indirizzi Turismo e AFM (Amministrazione Marketing e Finanza), ha partecipato con entusiasmo al concorso classificandosi seconda nel proprio turno di gioco e accedendo alla Finale Nazionale che si svolgerà il 13 aprile. Gli studenti, con il motto “impegno-disciplina-carta e penna”, durante le lezioni dedicate all’Educazione civica hanno approfondito lo studio dell’Agenda 2030, in particolare il Goal 12 “Consumo e produzione responsabili” e il Goal 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”, affrontando temi richiamati spesso nelle domande del Green Game.

Nella graduatoria individuale degli studenti partecipanti, tra le prime 15 posizioni si sono classificati 10 alunni della classe 2E articolata, di cui sul podio l’alunna Noemi Lila, prima classificata, che ha vinto un buono Amazon del valore di 20 euro, e l’alunno Juliusz Kozuchowsky, secondo classificato. Brillante risultato della classe 1^ C AFM che, arrivando seconda nel proprio turno di gioco, ha guadagnato la partecipazione alla Finale Nazionale.

“Un orgoglio per l’Istituto Giovanni Falcone avere due classi tra le migliori dieci a livello nazionale, e altre due classi 1G AFM e 1E AFM che, essendosi distinte durante la gara, parteciperanno al ripescaggio per l’accesso alla Finale. Gli studenti hanno potuto misurare le proprie conoscenze con i quiz del GREEN GAME, che attraverso turni successivi, strutturati in domande a tempo multi-risposta, quesiti vero o falso, “scopri l’indizio” e “dito più veloce”, hanno coniugato apprendimento e divertimento, sensibilizzando i ragazzi sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Sono i piccoli gesti quotidiani a fare la differenza per il nostro futuro!”, si legge in una nota.