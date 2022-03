Litiga con l’ex fidanzata e per vendetta posta sui social video e foto intime della ragazza

Carcare. Litiga con la fidanzata, si lasciano e per vendetta posta sui social video e foto intime della ragazza che lo scopre e lo denuncia per diffusioni di immagini sessualmente esplicite. Lui un ventunenne cairese di origini marocchine, incensurato. Così come lei, italiana e di un anno più giovane.

Ad accorgersi delle immagini, pubblicate in particolare su Facebook, gli amici della ragazza che l’hanno subito informata. La giovane ha così deciso di recarsi alla stazione dei carabinieri di Carcare per denunciare il fatto.

Al momento foto e video sono stati rimossi dal web, ma dell’episodio, un caso di revenge porn, dovrà rispondere il 21enne. Se gli accertamenti dovessero confermare il fatto, rischia la reclusione da 1 a 6 anni e una multa fino a 15mila euro.

A spingere il giovane al brutto gesto, sembrerebbe essere stato un momento di rabbia derivato da alcuni litigi avvenuti nei mesi scorsi, in seguito ai quali i due hanno deciso di lasciarsi. Una vera e propria vendetta, la sua, portata avanti probabilmente senza pensare alle conseguenze, il prezzo che dovrà pagare, però, potrebbe essere molto caro.