L’istituto comprensivo di Varazze e Celle partecipa all’iniziativa di pace “L’Italia ripudia la guerra”

Varazze. I responsabili dell’istituto comprensivo “Nelson Mandela” di Varazze, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno deciso di aderire all’iniziativa organizzata per mercoledì 2 marzo 2022 dalla rivista “Tecnica della Scuola” dal titolo “L’Italia ripudia la guerra”.

“La scuola italiana sente il bisogno di stringersi attorno alle vittime del conflitto tra Russia e Ucraina e di riflettere su una conquista, quella della pace, che non va data mai per scontata. L’evento, così come viene proposto – dichiarano i responsabili della scuola e l’assessore Mariangela Calcagno, direttamente impegnata nell’iniziativa – si limita ad un collegamento in videoconferenza mercoledì 2 marzo dalle 11 alle 12.30. Noi, nello stesso orario, con gli alunni di una decina di classi fra primaria e secondaria, abbiamo deciso di organizzare, nel rispetto delle norme anti Covid-19, una marcia pacifica per le vie di Varazze, per esprimere, attraverso cartelloni, disegni, bandiere della pace … il nostro no alla guerra”.

Ed ecco il percorso della “Marcia per la Pace” concordato con l’amministrazione comunale e con la partecipazione dell’assessore Mariangela Calcagno: partenza dalla scuola primaria situata in via Camogli, via Recagno, via Piave, via Malocello, piazza Beato Jacopo, via Sant’Ambrogio, via Cairoli fino alla piazza De Andrè, ritorno sul lungomare partendo dai Bagni Pinuccia fino al Molo Marinai d’Italia per raggiungere piazza Dante. Da Piazza Dante le classi dei due ordini di scuola rientreranno nei rispettivi plessi. Sul lungomare i ragazzi appenderanno alcune bandiere e disegni, preparati sul tema di questa iniziativa.

Mentre in Europa si è tornato a combattere un’assurda guerra, la scuola italiana rilancia l’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Mercoledì 2 marzo, nel giorno in cui il Papa chiede preghiera e digiuno per la pace in Ucraina, le scuole di Varazze, come quelle di tutta Italia, faranno sentire la propria voce.