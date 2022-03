L’iniziativa benefica di Albisola Pallavolo-Planet Volley per i bambini dell’Ucraina

La società Albisola Pallavolo-Planet Volley ha organizzato in occasione di tutte le gare casalinghe del weekend del 12 e 13 marzo una raccolta di materiale scolastico e di giocattoli da donare ai bambini ucraini. Il punto di raccolta sarà il palasport Besio di Albisola. Sarà possibile donare anche in occasione delle partite giocate in casa a Savona, il tutto verrà poi trasferito ad Albisola.

“La società, – si legge nella nota del club – nella veste di realtà non solo sportiva ma anche sociale e che si pone come obiettivo ambizioso quello di essere un riferimento anche educativo per atleti e atlete, intende dare un seguito concreto al messaggio per la pace lanciato in occasione del match di C maschile tra Albisola Pallavolo e Colombo Volley”.

Il club ha infine ringraziato la Croce Verde di Albisola, che ha dato la propria disponibilità per trasportare quanto donato nel corso della prossima settimana in Ucraina.