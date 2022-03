Lilli Lauro a Strasburgo per l’iniziativa “Democracy here. Democracy now”

Liguria. Lilli Lauro, consigliere regionale della Lista Toti Liguria e presidente della prima commissione, è stata recentemente nominata dall’olandese Leendert Verbeek, presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali a Strasburgo, portavoce delle politiche giovanili.

Domani partirà la 42esima sessione del Congresso, mentre oggi si è tenuto il lancio della campagna giovani “Democracy here. Democracy now” (“Democrazia qui. Democrazia ora”), alla quale la consigliera arancione ha preso parte.

“Voglio innanzitutto congratularmi con il Consiglio congiunto sulla gioventù per aver preso l’iniziativa di lanciare questa campagna. – ha dichiarato Lilli lauro – Credo fortemente che momenti come questi rappresentino un’opportunità per riunire tutti noi che crediamo nei giovani e nella loro capacità di rivitalizzare le nostre democrazie. Sono decenni che il Congresso sostiene e supporta la partecipazione dei giovani e già nel 1992 era stata adottata la Carta Europea sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale. Infine, nel 2014, è stata sviluppata una strategia di ‘ringiovanimento della politica’ ed è stato istituito un programma di delegati dei giovani. Da allora, il Congresso ha invitato giovani provenienti da tutta Europa, con background diversi, attivisti giovanili, operatori giovanili e studenti, a partecipare alle sue sessioni”.

“La partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica è fondamentale e per noi deve essere imprescindibile incentivarla e favorirla in ogni modo: i giovani rappresentano il futuro, diventeranno i leader di domani, i futuri sindaci e ministri. – conclude la consigliera regionale arancione – Abbiamo il dovere di includerli e renderli partecipi dei processi decisionali di oggi, affinché possano sviluppare le competenze e i valori democratici che saranno essenziali nei loro percorsi di vita futuri. La costruzione di città, paesi e regioni democratiche non può prescindere dall’ascolto dei giovani, dei loro bisogni e delle loro necessità e quindi non posso fare altro che applaudire a tutte le iniziative che il Congresso ha messo in atto e che sono sicura metterà in atto anche in futuro, per coinvolgerli sempre più nella vita politica e amministrativa di oggi di domani”.