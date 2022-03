Libri di tutti i colori: l’arcobaleno

Come ultimo colore ho scelto… tutti i colori! Certo avrei potuto “barare” scegliendo il mio colore preferito, il nero- che è la somma dei colori primari- ma ho optato per una tinta più variegata: l’arcobaleno

“RU PAUL E LE ALTRE”

Un libro scorrevole, non solo per gli appassionati del programma- arrivato ora anche in Italia- ma per tutti coloro che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sul movimento LGBTQ, nello specifico quello americano, con le sue lotte e i diritti guadagnati.

“Meglio se ti siedi un attimo, amore, perché ti hanno appena fatto a pezzi.”

TRAMA

Sfruttando lo schema del programma, con le sue sfide e i suoi omaggi, gli autori ripercorrono la storia del movimento LGBTQ americano. Non è un saggio, ma una movimentata raccolta di aneddoti, ricordi, e dietro le quinte non solo del programma, ma della storia.

Tom Fitzgerald e Lorenzo Marquez, condividono la stessa passione per il programma, blog, podcast e siti dedicati alla cultura pop a 360 gradi e della vita LGBTQ.

Un libro per i bambini

I libri per i bambini sono solitamente molto colorati, mentre per i lettori un po’ più grandi, ricalcano le divisioni in “generi” del mondo adulto- come i gialli o i romanzi rosa- ma, come abbiamo visto, i colori possono rappresentare anche molto altro.

Per i più piccini

“I COLORI DELLE EMOZIONI”

Un libro colorato e bellissimo che aiuterà i più piccoli a riconoscere, e in seguito gestire, le emozioni. Di questo albo, edito da Gribaudo esistono due edizioni: una pop-up (una tecnica che permette ad alcune immagini di “saltare fuori” dalle pagine) e una “normale”; per la prima, sebbene più interattiva, si consiglia una lettura dai 4 anni- proprio perché, con le sue immagini e le varie finestrelle, il libro è più delicato- per la seconda versione la lettura è dai 3 anni in poi.

“Hai fatto un pasticcio con le tue emozioni. Così, tutte mescolate, non funzionano”

TRAMA

Il mostro dei colori ha combinato un vero pasticcio: ha mescolato tutte le emozioni in un guazzabuglio infernale! Riuscirà a rimettere tutto a posto, abbinando le emozioni ai loro colori?

Anna Llenas, classe del ’77, è una talentuosa autrice e illustratrice spagnola. In Italia i suoi libri sono editi da Gribaudo.

Per i più grandi

“CHE CAPOLAVORO!”

Un bellissimo libro in grande formato, edito da Carthusia, dedicato all’arte, resa accessibile a tutti i bambini, ma che sarà sicuramente meglio compreso dai 6 anni in poi. Questo libro è un silent book- cioè un libro senza parole- ma grazie ai suoi colori e alle sue forme è perfettamente leggibile da tutti.

TRAMA

La giornata del nostro protagonista sembrerebbe del tutto normale, iniziando con la sveglia e prosegue con le attività quotidiane che tutti svogliamo, ma… in che mondo? Svegliarsi nella camera di Van Gogh, sentire lo squillo delle sveglie “flosce” di Dalì, fare colazione in un bar di Hopper… un libro perfetto per rendere l’arte immediata e comprensibile, divertente e intuitiva.

Riccardo Guasco- aka Rik-, classe del’75, è un grafico, pittore e illustratore piemontese.

PICCOLE SCHEGGE

Come abbiamo visto i colori possono rappresentare molte cose: emozioni e stati d’animo, generi letterari o di cronaca, l’appartenenza ad un particolare sesso, o- in generale- un mezzo espressivo, da sempre impiegato, per la creazione di grandi, immortali, capolavori artistici.

