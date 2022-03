Le scuole di Varazze aderiscono alla Giornata mondiale del riciclo

Varazze. Oggi, venerdì 18 marzo, il mondo celebra la “Giornata del riciclo”, un’iniziativa nata per volontà della Global Recycling Foundation, per richiamare l’attenzione e stimolare un’azione globale sull’educazione e consapevolezza dell’utilità del riciclo. A partecipare anche l’Istituto Comprensivo Varazze – Celle “Nelson Mandela” in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La scuola è da anni impegnata a promuovere il riciclo con lezioni mirate, specifici laboratori e pratica giornaliera, in ogni luogo e ambiente didattico sia interno che esterno all’edificio scolastico. A confermarlo Andrea Caradonna, dirigente della scuola primaria, che sottolinea come il corpo docente si impegni costantemente a sensibilizzare gli studenti sulla necessità di proteggere la biodiversità, favorire la crescita ecologica e promuovere l’azione del riciclo in ogni modo, forma e condizione possibile.

Soddisfazione per la qualità dell’impegno profuso dai responsabili e docenti scolastici è stata espressa da Mariangela Calcagno, assessore all’Istruzione che ha dichiarato: “Siccome produciamo una quantità sempre maggiore di rifiuti, è assolutamente necessario educare gli alunni e, per quanto possibile, le relative famiglie a comportamenti ed azioni finalizzati a una riduzione ed a una migliore selezione degli stessi, favorendo così un aumento del ‘riciclo’ e di conseguenza un minore consumo di materie prime. Un meritato ringraziamento agli insegnanti impegnati in prima persona a promuovere tra le future generazioni nuovi e più adeguati comportamenti: un miglior uso delle risorse; un diverso stile di vita; usi e costumi più sostenibili; la scelta del riutilizzo; il riciclo e altre forme di recupero; diminuire la quantità di materiale destinato allo smaltimento in discarica”.