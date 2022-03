Le associazioni di consumatori lanciano il boicottaggio del gas russo: stop a fornelli e acqua calda

Savona. Le associazioni dei consumatori italiane lanciano un boicottaggio nazionale del gas proveniente dalla Russia “teso a colpire gli oligarchi di quel paese e lanciare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino”.

Una iniziativa duplice, secondo gli aderenti: meno gas consumiamo e più risparmiamo e inoltre meno i nostri soldi andranno ai finanziatori della guerra contro il popolo ucraino. “I consumatori – l’auspicio degli organizzatori – possono così sanzionare pesantemente chi ha scatenato una guerra di aggressione nel cuore dell’Europa ed essere promotori di pace”.

“Chiediamo a tutti i cittadini consumatori e utenti e alle famiglie di unirsi in un ideale grande abbraccio per la pace e, per un pianeta libero dall’inquinamento, di autoridurre i consumi di luce e gas il 15 marzo, in occasione della giornata mondiale dei diritti dei consumatori, utilizzando l’energia solo per le attività essenziali”, affermano Assoutenti, Assoconsum, Codacons, Codici, Lega Consumatori, Udicon e Associazione Utenti Radiotelevisivi.

Oltre il 40% del gas utilizzato in Italia viene importato dalla Siberia e pagato a carissimo prezzo alla società Gazprom di proprietà dello stato e degli oligarchi russi. La protesta riguarda anche l’energia elettrica, in quanto essa è a sua volta prodotta per il 64% con il gas.

Cosa fare il 15 marzo 2022

– spegnere il riscaldamento o limitarlo a 15 gradi

– lavarsi con l’acqua fredda

– mangiare cibi senza usare il gas

– non usare il ferro da stiro, la lavatrice, la lavastoviglie e nessun altro elettrodomestico o limitarne fortemente l’utilizzo

– ridurre l’uso del cellulare, del computer e del televisore alle sole emergenze.

“I consumatori italiani possono dare un forte segnale di solidarietà al popolo ucraino invaso e al popolo russo oppresso – concludono le associazioni – rivolgiamo un appello a tutte le associazioni, da quelle del volontariato a quelle ambientaliste, ai sindacati e ai partiti politici, affinché aderiscano all’iniziativa del 15 Marzo in segno di protesta contro la guerra proveniente dalla Russia, teso a colpire gli oligarchi di quel paese e lanciare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino”.

E Assoutenti afferma: “In un momento estremamente cruciale per l’economia, dovuto al conflitto in Ucraina, le autorità competenti e i cittadini tutti sono tenuti a riflettere ed agire secondo criteri contingenti e adatti a superare una crisi per certi versi drammatica”.

“Occorre urgentemente che le parti in causa adottino provvedimenti e comportamenti sicuramente inediti e anche impopolari, ma necessari, creando un giusto equilibrio di sintesi tra diritti e doveri quali la lotta all’inflazione e quella allo spreco, tra il diritto al necessario e l’abolizione del superfluo, tra gli interessi personali e quelli collettivi”.

“Da parte di chi ha responsabilità di governo ci aspettiamo provvedimenti esemplari sul risparmio energetico, verifiche stringenti su i casi di speculazione con severe pene per chi commette reati di tale natura, l’adozione del concetto di priorità per gli interventi necessari sia a livello delle amministrazioni periferiche come i Comuni, quelle intermedie come le Province, le Regioni e quelle di vertice”.

“Sproniamo i consumatori a far valere i propri diritti in ogni sede adottando stringenti criteri di autotutela e di denuncia per abusi subiti ma regolando anche i propri consumi con discernimento e austerità, senza tralasciare l’aiuto per chi ha più bisogno”.

“Abbiamo avuto un ruolo attivo nei settori di garanzia dei servizi pubblici con l’elaborazione congiunta delle “Carte di qualità” per il rispetto dei diritti degli utenti”.

“Tra le novità quella di inserire nella nostra Costituzione Nazionale menzione del cittadino consumatore quale portatore di diritti e di attiva partecipazione con il riconoscimento della sua figura giuridica quale perno indispensabile del tessuto sociale ed economico del Paese” conclude Assoutenti.