Le 19 vincenti delle fasi regionali: in palio la promozione in Serie D

Dopo più di due anni di attesa torna a splendere la Coppa Italia Dilettanti, il trofeo riservato alle vincenti delle coppe regionali di Eccellenza che mette in palio un posto in Serie D. Istituita dalla LND nella stagione 1966/67, giunta alla 55^ edizione, la competizione si riconferma come l’appuntamento di maggiore prestigio per il calcio regionale dilettantistico.

Da sempre competizione blasonata, il suo successo è rappresentato dall’alchimia composta da piccoli e grandi centri, squadre nobili che affrontano piazze emergenti, un vero e proprio giro d’Italia che nell’arco di poco meno di due mesi mette di fronte il meglio del calcio regionale dilettantistico. “Dopo due stagioni difficili poter rivivere una competizione che ha pochi rivali per fascino e tradizione è il segno tangibile che il calcio dilettantistico è tornato alla normalità – ha dichiarato il Commissario Straordinario della LND Giancarlo Abete.

La Coppa Italia Dilettanti è una competizione che rappresenta al meglio lo spirito della LND perché esalta le eccellenze regionali sul palcoscenico nazionale”. A partire da mercoledì 9 marzo, prenderà il via la prima fase eliminatoria con le 19 vincitrici suddivise in 8 gironi, 5 dei quali a scontro diretto con andata e ritorno (in caso di parità di punteggio al termine dei 180′ passa chi ha segnato di più in trasferta, in caso di ulteriore parità saranno i rigori a sancire la squadra vincente) mentre i restanti 3 sono strutturati come triangolari con il seguente regolamento: chi vince la prima partita riposa nella seconda giornata.

Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a parità di punteggio conta il numero di punti ottenuti negli scontri diretti, in seconda battuta la differenza reti poi il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Il calendario completo della manifestazione

9 marzo: 1ª fase triangolari – andata accoppiamenti

16 marzo: 2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti

23 marzo: 3ª gara triangolari

30 marzo/6 aprile: Quarti di finale – andata/ritorno

13/20 aprile: Semifinali – andata/ritorno

27 aprile: Finale (eventuale)

Composizione dei gironi

GIRONE A: Alba, Fezzanese e Ciliverghe

GIRONE B: Brian Lignano, Montecchio Maggiore e Virtus Bolzano

GIRONE C: Fortis Juventus e Salsomaggiore

GIRONE D: Angelana e Forsempronese

GIRONE E: Civitavecchia e Ossese

GIRONE F: Città di Isernia e L’Aquila

GIRONE G: Barletta, Melfi e San Marzano

GIRONE H: Locri e Ragusa