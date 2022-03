Lavori tra Arenzano e Celle “paralizzano” l’A10, ma disagi su tutta la rete autostradale ligure

Liguria. Un’altra giornata di disagi, complici i cantieri, su tutta la rete autostradale ligure.

In questo momento, in A10, sono 3 i km di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia. Coda di 1km anche tra Celle Ligure e Savona, sempre in direzione Ventimiglia. Coda di 1km anche tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa lavori.

Si segnala anche traffico rallentato tra Albisola e Savona, sempre in direzione Ventimiglia.

Sulla A12, invece, coda di 1km tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova, e 1km di coda anche tra Recco e Rapallo, in direzione Rosignano, causa lavori.

Sulla A26, infine, coda di 2km tra bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova, in direzione Genova Voltri, sempre per lavori.