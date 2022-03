Lavori in autostrada, code in A10 su levante e ponente savonese

Autostrade. Pomeriggio di traffico in A10 su levante e ponente savonese. Si segnalano infatti code di tre chilometri tra Savona e Celle Ligure, in direzione Genova. La causa i lavori sul tratto autostradale che producono incolonnamenti. Code anche sulla corsia opposta tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia.

Sempre per via dei cantieri presenti, si formano a tratti code tra Borghetto e Albisola, in direzione Italia.

Rallentamenti invece di un chilometro tra Spotorno e Feglino in direzione Francia. Rallentamenti anche tra il bivio A6/A10 Savona in direzione A10 Genova a causa dei lavori in ambito 1° Tronco Genova tra Savona ed Albisola.

L’invito è quello di prestare massima attenzione alla guida.