Camporosso. Ricco bottino per l’Atletica Ceriale San Giorgio alla seconda prova del circuito regionale Csi, che si è tenuta domenica 27 febbraio a Camporosso.

Ben nove le vittorie conquistate, con otto secondi posti e cinque terzi posti, per un totale di ventidue presenze sul podio.

La gara, ottimamente organizzata dall’Us Pignese del presidente Mario Siboldi, ha visto la partecipazione, in un clima di allegria e sportività, di tanti atleti di tutte le categorie, dai Cuccioli ai Veterani. Per non dimenticare la tragedia in corso, è stato osservato un toccante minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina.

Vediamo i piazzamenti ottenuti dagli atleti gialloneri.

Tra i Cuccioli (300 metri) primo posto per Raffaele Magliano. Tra gli Esordienti (650 metri) doppietta in campo femminile con Chiara Stefanoni prima ed Alice Magliano seconda; quarta Valentina Isolica, ottava Lucia Garofalo. Tra i maschi terzo posto per Silvio Porro, quinto Giorgio Barbieri.

L’Atletica Ceriale San Giorgio al cross di Camporosso

Nella categoria Ragazzi (1.220 metri) primo Matteo Facollo, secondo Ismael Licini, quarto Sebastiano Citterio, quindicesimo Matteo Bianchi. Tra i Cadetti (2.390 metri) terza posizione per Giulio Barbieri; tra le Cadette (1.420 metri) primo posto per Eleonora Boeri, seconda Francesca Burruto, quinta Viola Dante, settima Anna Garofalo, ottava Elisa Cirio.

Nella categoria Allieve (2.390 metri) seconda Sonia Benazzo; tra gli Allievi (3.190 metri) terzo Giulio Porro. Serena Benazzo si è classificata prima tra le Junior (3.160 metri), mentre al maschile (3.930 metri) ha vinto Davide Boeri. Nella categoria Senior, al femminile (3.160 metri) seconda classificata Letizia Volpe.

Nutrita presenza giallonera nella categoria Amatori B. Nel femminile (3.160 metri) seconda classificata Maria Rosa Vio, terza Sabrina Barbieri, quarta Cinzia Cassiano, sesta Monica Castiglioni; nel maschile (3.930 metri) primo Tiziano Barbieri, secondo Andrea Isolica, terzo Giuliano Benazzo, quarto Domenico Boeri. Tra i Veterani A (3.160 metri) primo Mauro Brignone; tra i Veterani B (3.160 metri) al primo posto Giuseppe Falletta, al secondo Anastasio Ziliani.