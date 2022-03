L’Altarese di Molinaro è lo spauracchio delle big: “Pari giusto con la Carcarese”

“Oh no c’è l’Altarese”. La squadra di mister Gianluca Molinaro si conferma avversario ostico per tutte quelle squadre che ambiscono a salire di categoria. I giallorossi hanno fermato al “Corrent” la lanciatissima Carcarese, prima della classe che, prima di oggi, aveva sempre vinto tranne contro l’Andora (sconfitta 1 a 0).

L’1 a 1 odierno arriva dopo il pareggio nel girone di andata con l’Aurora, avversario domenica prossima, e la “x” con il Pontelungo alla seconda di ritorno. Due vittorie su due contro il più quotato Millesimo, che proprio nei due derby valligiani ha perso quei punti che impediscono al momento alla truppa di Peirone di poter puntare alle primissime posizioni. In più, pareggi di prestigio contro Atletico Argentina e Andora.

Così l’allenatore Gianluca Molinaro a margine del match: “Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte. Abbiamo cercato di chiudere tutti gli spazi e tutte le opportunità: nel girone di ritorno si possono preparare le partite basandosi anche sulle caratteristiche degli avversari. Ci ha sorriso anche un po’ la fortuna, c’è bisogno anche di quella. Penso che sia un risultato che rispecchia l’andamento della gara”

A fare da contraltare all’ottimo score con le grandi, un ruolino di marcia nettamente più negativo contro le dirette concorrenti. “Il nostro rammarico – aggiunge il mister – è per aver lasciato per strada molti punti. Cerchiamo di dare battaglia su tutti i campi. I giocatori contro le big danno qualcosa in più. Dove arriveremo? Non si sa, lo vedremo alla fine”.