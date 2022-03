“La Telefonata” sfonda i 100 mila ascolti: grande successo per il primo podcast di IVG

Liguria. Venti episodi all’attivo, 24 ospiti intervistati e oltre 100 mila ascolti dal lancio, avvenuto il 21 maggio 2021. Sono questi, in sintesi, gli incredibili numeri de “La Telefonata”, il primo podcast – ideato e condotto dal giornalista della redazione Nicola Seppone – pubblicato su Il Vostro Giornale.

Un contenuto esclusivo nato per raccontare fatti, storie e approfondimenti dalla provincia di Savona. Una formula tanto semplice quanto apprezzata: un dialogo senza filtri tra un giornalista e uno o più interlocutori su temi di varia natura.

Cambiamenti climatici, cannabis terapeutica, emergenza sanitaria, violenza sulle donne, politica locale, privacy e sicurezza, turismo, vertenze sindacali. Questi alcuni degli argomenti trattati durante le chiacchierate senza filtri con i vari ospiti che si sono susseguiti nel corso degli episodi.

“Nel corso dei primi venti episodi – spiega Nicola Seppone -, siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo posti all’inizio di questa avventura, ovvero raccontare storie dal nostro territorio senza fretta e senza peli sulla lingua. Lo scopo è quello di fornire ai lettori uno strumento innovativo per i loro approfondimenti non solo tematici, ma anche sui protagonisti della nostra società. Un modo più ‘intimo’ per conoscere meglio le persone rispetto alla freddezza che spesso traspare da un semplice comunicato stampa”.

E, non a caso, i numeri sembrano premiare questa scelta. A 10 mesi dalla pubblicazione del primo episodio, e con puntante che vengono pubblicate in media ogni due o tre settimane, “La Telefonata” ha sfondato i 100 mila ascolti. Un numero davvero importante, soprattutto tenendo conto della natura iper locale del podcast.

TUTTI GLI OSPITI E GLI EPISODI IN ORDINE CRONOLOGICO

Hanno preso parte a “La Telefonata”:

Ep. 1 – Silvia Rozzi, consigliere comunale di minoranza pietrese di Fratelli d’Italia

Ep. 2 – Fabio Raimondi, albergatore pietrese, presidente dei giovani albergatori Liguria di Federalberghi e delegato nazionale

Ep. 3 – Marco Russo, sindaco di Savona

Ep. 4 -Manuel Meles, consigliere di minoranza M5S Savona

Ep. 5 -Eraldo Ciangherotti, consigliere di minoranza albenganese di Forza Italia

Ep. 6 – Angelo Berlangieri, presidente degli Industriali savonesi

Ep. 7 – Giuliano Tavaroli, esperto di cybersicurezza e intelligence privata

Ep. 8 – Marco Bertolotto, medico e direttore della struttura complessa di terapia del dolore e cure palliative dell’Ospedale Santa Corona

Ep. 9 – Veronica Caprino, avvocato e coordinatrice del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi di Albenga

Ep. 10 – Luca Mercalli, climatologo

Ep. 11 – Andrea Pasa, segretario provinciale Cgil

Ep. 12 – Francesca Munerol, consigliere comunale di minoranza loanese

Ep. 13 – Andrea Chiovelli, direttore di IVG e GENOVA24

Ep. 14 – Luca Lettieri, sindaco di Loano

Ep. 15 – Barbara Alfei, agronoma, capo panel (Regione Marche)

Ep. 16 – Senatore Paolo Ripamonti (Lega) e deputato Sergio Battelli (M5S)

Ep. 17 – Assessore regionale Gianni Berrino, Gian Luigi Taboga (Assoutenti) e Lorenzo Michelini (WWF Savona)

Ep. 18 – Lorenzo Carlini e Roberto Marchese (imprenditori finalesi)

Ep. 19 – Matteo Bassetti, infettivologo Ospedale San Martino di Genova

Ep. 20 – Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga

“La Telefonata” è disponibile su tutte le principali piattaforme podcast (Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker e molte altre) e su YouTube.. Per restare sempre aggiornati e ricevere una notifica appena viene caricato un nuovo episodio, è sufficiente iniziare a seguire il podcast sull’applicazione utilizzata per la riproduzione del contenuto. Cliccando qui, per esempio, è possibile iniziare a seguire “La Telefonata” sulla piattaforma di ascolto Spreaker.

Il 4 febbraio scorso, inoltre, su IVG è nato anche un nuovo podcast che racconta le cinque notizie della settimana savonese da non perdere. Il nuovo contenuto multimediale ha già fatto registrare ottimi risultati ed è disponibile ogni venerdì a partire dalle ore 18.