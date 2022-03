La Spotornese mette pressione alla San Francesco, Vanara e Crovella: “A questo punto bisogna provarci”

Tre reti nei primi venti minuti. Il compito della Spotornese non era dei più ardui, contro un Varazze Don Bosco B ridotto ai minimi termini. Ma per la fisionomia del girone “B” di Seconda Categoria, ogni passo falso contro una squadra abbordabile (dai nerazzurri in giù) può costare caro in termini di posizionamento finale. Importante dunque incanalare fin da subito le gare sui binari giusti.

Ne era consapevole la squadra, che ha poi arrotondato la pratica chiudendo con un eloquente 6 a 1. “Era importante partire bene e chiuderla al più presto”, commenta il difensore Crovella. “Questa è una vittoria di squadra, abbiamo bisogno di tutti: dal numero uno al numero venti”, ha poi aggiunto.

“Dobbiamo crederci, siamo in ballo e balliamo. Era importante vincerla e mantenere la tensione alta dopo la partita contro la Priamar Liguria”, commenta bomber Vanara, che poi scherzosamente risponde con “le perdiamo tutte” alla richiesta di un pronostico sull’ultimo trittico di partite.

I biancazzurri di Calcagno saranno impegnati in tre gare complicate, ma vincendole tutte si assicurerebbero la vittoria del campionato. Si parte dal Borgio Verezzi, squadra che con ogni probabilità parteciperà ai play off e che vorrà giocare un brutto scherzo a una delle tre “big”, Spotornese, Priamar e San Francesco Loano. Poi, gara sulla carta semplice, ma la Nolese non avrà nulla da perdere e già all’andata il derby costò due punti pesanti ai biancazzurri (2 a 2), infine la madre di tutte le gare: a Loano contro la San Francesco Loano.